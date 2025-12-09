Tue, Dec 09, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Andre Russell is the only player to have 5000 plus runs 500 plus wickets and 500 plus sixes in T20 cricket
आंद्रे रसेल ने T20 क्रिकेट में बनाया एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे तोड़ने में छूट जाएंगे पसीने

आंद्रे रसेल ने T20 क्रिकेट में बनाया एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे तोड़ने में छूट जाएंगे पसीने

संक्षेप:

आंद्रे रसेल ने T20 क्रिकेट में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे तोड़ने में किसी भी खिलाड़ी के पसीने छूट जाएंगे। आंद्रे रसेल दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक खास उपलब्धि टी20 क्रिकेट में अपने नाम की है।

Dec 09, 2025 07:48 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

IPL 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को रिटेन नहीं किया था। आंद्रे रसेल को जैसे ही केकेआर ने रिलीज किया था तो कहा जा रहा था कि उन पर ऑक्शन में मोटी बोली लग सकती है। हालांकि, आंद्रे रसेल ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन इस बीच आंद्रे रसेल ने टी20 क्रिकेट में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे तोड़ने में किसी भी प्लेयर के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब भी नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आंद्रे रसेल दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 5000 से ज्यादा रन, 500 से ज्यादा छक्के और 500 विकेट अपने नाम किए हैं। टी20 क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं या 500 से ज्यादा विकेट लिए हैं या फिर 500 से ज्यादा छक्के जड़े हैं, लेकिन किसी एक खिलाड़ी के नाम ये उपलब्धि है ये तो वे एकमात्र आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने एक अद्भुत विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है।

वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल दुनिया के छठे ऐसे गेंदबाज बने हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 500 या इससे ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। आंद्रे रसेल से पहले राशिद खान, ड्वेन ब्रावो, सुनील नरेन, इमरान ताहिर और शाकिब अल हसन ने इस उपलब्धि को अपने नाम किया हुआ है। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में आंद्रे रसेल तीसरे नंबर पर हैं। क्रिस गेल और किरोन पोलार्ड ही उनसे आगे हैं। हालांकि, विकेटों के मामले में वे काफी पीछे रह गए हैं।

रसेल का जलवा

हालांकि, टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में आंद्रे रसेल 25वें पायदान पर हैं। रसेल ने अब तक 9508 रन टी20 क्रिकेट में बनाए हैं। हालांकि, कंबाइड करके देखें कि किसी एक खिलाड़ी ने 5000 से ज्यादा रन, 500 से ज्यादा विकेट और 500 से ज्यादा छक्के इस फॉर्मेट में जड़े हैं या नहीं तो लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम आएगा और वो आंद्रे रसेल हैं, जो इस समय 37 साल के हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से वे रिटायरमेंट ले चुके हैं। सिर्फ दुनिया की अलग-अलग टी20 लीग्स में ही वे एक्टिव हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |