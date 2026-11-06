आंद्रे रसेल ने 10,000 रन और 500 विकेट के साथ टी20 क्रिकेट में बनाया नायाब वर्ल्ड रिकॉर्ड
आंद्रे रसेल ने हाल ही में टी20 क्रिकेट में 10 हजार रन का आंकड़ा पार किया है। इसी के साथ वह इस फॉर्मेट में 10,000 रन और 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
आंद्रे रसेल टी20 क्रिकेट की दुनिया के बेहतरीन हरफनमौलाओं में से एक हैं। हाल ही में नेपाल प्रीमियर लीग के दौरान उन्होंने इस फॉर्मेट में 10,000 रन का आंकड़ा पार किया। वह टी20 क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले 21वें बल्लेबाज बने। उन्होंने इन 10,000 टी20 रन के साथ एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जहां आज तक कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया। रसेल के नाम टी20 क्रिकेट में 10 हजार रन के साथ-साथ 500 से अधिक विकेट भी दर्ज हैं। वह टी20 क्रिकेट में 10 हजार रन और 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। आज तक उनसे पहले कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाया।
आंद्रे रसेल का ऐतिहासिक कारनामा
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड फिलहाल इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर के नाम है। हाल ही में बटलर और पोलार्ड के बीच नंबर-1 को लेकर जबरदस्त जंग देखने को मिली थी। बटलर टी20 क्रिकेट में 15 हजार रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं, उनके नाम इस फॉर्मेट में 15062 रन दर्ज हैं। वहीं कीरोन पोलार्ड इस क्लब में शामिल होने से मात्र 1 रन दूर हैं। उनके नाम टी20 क्रिकेट में 14999 रन दर्ज है।
बात टी20 क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों की करें तोो रसेल लिस्ट में जुड़ने वाले 21वें खिलाड़ी हैं। टॉप-5 में बटलर और पोलार्ड के साथ ऐलेक्स हेल्स, क्रिस गेल और डेविड वॉर्नर मौजूद हैं।
वहीं नजर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट पर डालें तो यहां आंद्रे रसेल समेत 6 ही गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने इस फॉर्मेट में 500 से अधिक विकेट चटकाए हैं। लिस्ट में राशिद खान सबसे अधिक 743 विकेट लेकर पहले पायदान पर हैं। जबकि सुनील नरेन, ड्वेन ब्रावो, इमरान ताहिर और शाकिब अल हसन भी यहां मौजूदा हैं।
इनमें ड्वेन ब्रावो और शाकिब अल हसन ही ऐसे खिलाडी़ हैं, जो गेंदबाज के अलावा बल्लेबाजी में भी अपनी छाप छोड़ रखे हैं, मगर दोनों के नाम इस फॉर्मेट में 10 हजार से काफी कम रन है। ब्रावो ने अपने टी20 करियर में 6970 रन बनाए थे, जबकि शाकिब के नाम 7910 रन दर्ज हैं।
रसेल 10 हजार टी20 रन और 500 विकेट लेने वाले ऐसे दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें