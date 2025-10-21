Womens World Cup Points Table: 3 टीमें पहुंची सेमीफाइनल में, एक टीम हुई बाहर; जानिए भारत का हाल
संक्षेप: Women's World Cup 2025 Points Table: भारत और श्रीलंका में जारी आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 से एक टीम बाहर हो गई है, जबकि तीन टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। भारत अभी टॉप 4 में है।
Women's World Cup 2025 Points Table: भारत और श्रीलंका में जारी आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल दिलचस्प है। तीन टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जबकि एक टीम एलिमिनेट हो गई है। अभी भी चार टीमें एक पायदान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि मेजबान भारत और श्रीलंका में से कोई एक टीम ही सेमीफाइनल में जाएगी, क्योंकि एक ही स्पॉट बाकी है और इन दोनों ने अभी तक टॉप 4 के लिए क्वालीफाई नहीं किया गया है।
श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की रेस में हैं। पाकिस्तान के टॉप 4 में जाने के चांस बहुत कम हैं। असली लड़ाई इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच है, जो दोनों 8 अंक अभी भी हासिल कर सकते हैं, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें ज्यादा से ज्यादा 6 अंकों तक पहुंच सकती हैं।
बांग्लादेश की टीम पहली ऐसी टीम है, जो वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई हैं। बांग्लादेश की टीम इस सीजन ज्यादा से ज्यादा 4 अंक हासिल कर सकती है और चार अंकों पर क्वालीफिकेशन मिलने वाला नहीं है। बांग्लादेश की टीम अभी के लिए सातवें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान आठवें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खाते में 9-9 अंक हैं, जो क्रमशः बेहतर नेट रन रेट की वजह से पहले और दूसरे स्थान पर हैं। साउथ अफ्रीका के खाते में 8 अंक हैं और टीम तीसरे स्थान पर है। भारत 4 अंकों के साथ चौथे, न्यूजीलैंड इतने ही अंकों के बाद पांचवें और श्रीलंका छठे स्थान पर विराजमान है।
ICC Women's Cricket World Cup 2025 Points Table Updated
|क्रं
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नोट रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|1
|ऑस्ट्रेलिया (Q)
|5
|4
|0
|0
|1
|9
|+1.818
|2
|इंग्लैंड (Q)
|5
|4
|0
|0
|1
|9
|+1.490
|3
|साउथ अफ्रीका (Q)
|5
|4
|1
|0
|0
|8
|-0.440
|4
|भारत
|5
|2
|3
|0
|0
|4
|+0.526
|5
|न्यूजीलैंड
|5
|1
|2
|0
|2
|4
|-0.245
|6
|श्रीलंका
|6
|1
|3
|0
|0
|4
|-1.035
|7
|बांग्लादेश
|6
|1
|5
|0
|2
|2
|-0.578
|8
|पाकिस्तान
|5
|0
|3
|0
|2
|2
|-1.887
