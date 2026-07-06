इन प्लेयर्स के लिए ICC ट्रॉफी जीतना बना अभिशाप, एक की तो सिर्फ कप्तानी गई, दो को टीम से धोना पड़ा हाथ
आईसीसी ट्रॉफी जीतना रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन के लिए देखा जाए तो अभिशाप बन गया। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित की कप्तानी गई, विश्व कप जीतने के बाद सूर्या की कप्तानी और टीम से जगह गई। संजू की विश्व कप में प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद टीम से जगह गई।
भारतीय सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। टी-20 विश्व कप 2026 जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव को पहले ही कप्तानी से हटा दिया गया था और अब संजू सैमसन को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। संजू सैमसन टी-20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। कई क्रिकेट पंडितों का यह मामना है कि संजू ने भारत के लिए वे तीन ऐतिहासिक पारियां नहीं खेली होतीं तो भारत की जर्सी पर जो तीन स्टार दिख रहे हैं उनमें से तीसरा नहीं होता। यानी तीसरा स्टार वास्तव में संजू सैमसन हैं, ऐसा कई क्रिकेट प्रशंसक कह रहे हैं। संजू सैमसन को इंग्लैंड के खिलाफ चल रही पांच मैचों की टी-20 सीरीज के दूसरे मैच में ड्रॉप किया गया, उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग XI का हिस्सा बने। इसके कुछ ही दिन बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ जुलाई में होने वाले तीन टी-20 मैचों के लिए घोषित की गई टीम में संजू सैमसन का नाम नहीं है। जबकि पूरी बैटिंग लाइनअप सेम है। ऐसे में यह लगभग तय हो चुका है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन से मूव ऑन करने का प्रयास कर रहा है।
रोहित शर्मा बने पहले शिकार
भारतीय क्रिकेट टीम के साथ यह पहली बार नहीं हो रहा है कि जब किसी खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन और अपने दमदार नेतृत्व के दम पर टीम को आईसीसी टूर्नामेंट का खिताब दिलाया हो और उसके कुछ ही दिनों या महीने बाद या तो उनसे उनका नेतृत्व ले लिया गया और या फिर नेतृत्व लेने के साथ- साथ टीम से भी बाहर कर दिया गया। जिस प्लेयर ने विश्व कप जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाई उसे भी बाहर कर दिया। ऐसा हाल फिलहाल में मिली सफलताओं में तीसरे खिलाड़ी के साथ हो रहा है। रोहित शर्मा पहली बार इसका शिकार बने थे। रोहित शर्मा ने साल 2025 में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया था। भारत सिर्फ दूसरी बार यह खिताब जीता था एक बार ट्रॉफी श्रीलंका के साथ शेयर की गई थी। इस जीत के बाद भी रोहित शर्मा की कप्तानी अगली सीरीज में यह कहते हुए छीन ली गई थी कि हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। हालांकि, रोहित शर्मा के साथ अच्छी चीज ये हुई थी कि उनसे सिर्फ कप्तानी ली गई थी, उन्हें टीम से ड्रॉप नहीं किया गया था। रोहित शर्मा अपने साथी सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली के साथ अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं। 2027 विश्व कप तक टीम में हो रहे बदलावों को देखते हुए रहेंगे या नहीं यह एक बड़ा सवाल है।
फिर सूर्या और संजू पर चली तलवार
रोहित शर्मा वाली ही चीज ज्यादा हार्स तरीके से सूर्यकुमार यादव के साथ अप्लाई हुई। सूर्यकुमार यादव ने भारत को 2026 का टी-20 विश्व कप अपनी कप्तानी में जिताकर दिया। विश्व कप में उनके बल्ले से रन नहीं आए। उससे पिछली सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ वे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। विश्व कप जीतने के बाद आयरलैंड सीरीज के लिए जो भारतीय टीम घोषित की गई उसमें सूर्यकुमार यादव को ना सिर्फ कप्तानी से हटाया गया, बल्कि उनको यह कहते हुए टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया कि हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। सूर्या की तो फॉर्म का भी सवाल था। हालांकि, संजू ने रन बनाए थे और भारत को विश्व कप जिताया था। टूर्नामेंट के बेस्ट खिलाड़ी थे। उनसे अब टीम इंडिया की जगह छीन ली गई है। संजू सिर्फ तीन मैचों में फेल हुए। आयरलैंड के खिलाफ पिछले दो मुकाबलों में सिर्फ 5 रन बना सके और इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 1 रन पहले मैच में बना सके। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या रोहित शर्मा 2027 का वनडे विश्व कप बतौर प्लेयर खेल पाएंगे। सूर्या की वापसी तो लगभग बहुत मुश्किल हो गई है। संजू सैमसन क्या दोबारा भारत की प्लेइंग XI में जगह बना पाएंगे, देखना होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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