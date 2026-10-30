इधर ODI में यशस्वी-ऋतुराज को नहीं मिल रहे मौके, उधर युवराज सिंह कह रहे वैभव-अभिषेक-ईशान के साथ नहीं हो रहा न्याय
भारतीय वनडे टीम में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों को नियमित मौके नहीं मिल रहे हैं, लगभग ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी के ज्यादातर स्लॉट फिक्स हैं, वहीं युवराज सिंह को लगता है कि अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन के साथ न्यान नहीं हो रहा है।
मौजूदा समय में भारतीय टी-20 टीम में जितना मुश्किल है अपनी जगह बनाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है वनडे टीम के बल्लेबाजी क्रम में अपनी जगह को नियमित करना। 2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए टीम इंडिया प्रयोग तो कर रही है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में नहीं बल्कि गेंदबाजी क्रम में यह प्रयोग देखने को मिल रहे हैं।
भारतीय की बैटिंग लाइन-अप खासकर टॉप ऑर्डर की लगभग फिक्स नजर आ रही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ना तो रिटायरमेंट का ऐलान किया है और हाल ही में हुए घटनाक्रमों और प्रदर्शन को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि ना ही वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक रिटायर होने वाले हैं। शुभमन गिल वनडे टीम के नियमित कप्तान हैं, ऐसे में उनकी जगह भी तय है। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर लंबे समय से भारतीय वनडे टीम में खेल रहे हैं और रन भी बनाते आ रहे हैं। नंबर पांच पर विकेटकीपर के तौर पर लोकेश राहुल ने भी अपनी जगह बनाई हुई है। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या फिट रहते हैं तो उन्हें मौका मिलेगा, फिलहाल टीम इंडिया नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ देख रही है। अक्षर पटेल के स्पिन ऑलराउंड के तौर पर टीम में शामिल होने के पूरे चांस हैं। नंबर 1 से नंबर 7 तक भरे खचाखच स्लॉट में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बेहतर तकनीक वाले प्लेयर्स को ही वनडे टीम की प्लेइंग XI में जगह बनाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यह भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि 2027 विश्व कप में यशस्वी जायसवाल को मौका मिले। ईशान किशन के मौके जरूर बन रहे हैं क्योंकि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर अब ऋषभ पंत पर कम ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में वे वनडे टीम में शामिल हो सकते हैं। उनका पक्ष मजबूत लग रहा है।
युवराज सिंह का आया है बड़ा बयान
ऐसे समय में जब वनडे में भारतीय बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से फिक्स है युवराज सिंह का एक बयान सामने आया है जो कई सवाल खड़े करता है। भारत के पूर्व हरफनमौला युवराज सिंह का मानना है कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वनडे टीम में नियमित रूप से मौका नहीं देना उनकी क्षमता के साथ न्याय नहीं होगा। युवराज ने कहा, ''मैं ईमानदारी से अभिषेक को वनडे टीम में खेलते देखना चाहूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर हम ईशान किशन, अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों को 50 ओवर के प्रारूप में मौका नहीं दे रहे हैं तो कहीं न कहीं हम उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।''
उल्लेखनीय है कि युवराज लंबे समय से अभिषेक के मेंटर (मार्गदर्शक) रहे हैं और उनके करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाई है। युवराज ने हालांकि स्वीकार किया कि टीम में कई अनुभवी और शानदार खिलाड़ियों की मौजूदगी के कारण युवा खिलाड़ियों के लिए जगह बनाना आसान नहीं होता। उन्होंने 'प्रोटोकॉल 32' के लॉन्च कार्यक्रम से इतर पीटीआई से कहा, ''मैं समझता हूं कि हमारे पास कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं और ऐसे में युवा खिलाड़ियों के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल है। जिस तरह से ये युवा बल्लेबाज प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही टीम में जगह मिलेगी। अभिषेक ने अब तक जो कुछ हासिल किया है, वह उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है और इसका पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है।''
आखिरी किसकी जगह मौका देने की बात कह रहे युवराज सिंह?
युवराज सिंह यह तो कह रहे हैं कि इन बल्लेबाजों को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने उम्मीद भी जताई की मौका मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि किसकी जगह? रोहित शर्मा और शुभमन गिल के स्थान पर तो मौका देना मुश्किल नजर आता है। और यह भी तथ्य है कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग बल्लेबाजी ही करते हैं। इन सबके बीच सवाल यह भी खड़ा होता है कि रोहित और कोहली के रिटायरमेंट के बाद अगर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को जगह मिलती है तो यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे डिजर्विंग खिलाड़ियों का क्या होगा जो टी-20 टीम का हिस्सा नहीं हैं और वनडे में अपने मौकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल तो टेस्ट टीम के नियमित ओपनर हैं, लेकिन ऋतुराज को बड़ी मुश्किल से सिर्फ वनडे टीम में चुना जाता है, प्लेइंग XI में कम ही मौकों पर शामिल किए जाते हैं। बेशक वैभव-अभिषेक जैसे खिलाड़ियों में प्रतिभा है, लेकिन सवाल यह है कि जो खिलाड़ी पहले से टीम में हैं और जो मौके का इंतजार कर रहे हैं उनके साथ क्या किया जाए?
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।