वैभव सूर्यवंशी ने अब यूथ टेस्ट में ठोकी सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़े 17 चौके-छक्के
वैभव सूर्यवंशी ने अब यूथ टेस्ट में ठोकी सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़े 17 चौके-छक्के

वैभव सूर्यवंशी ने अब यूथ टेस्ट में सेंचुरी ठोक दी है। डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद आईपीएल और फिर अंडर 19 वनडे मैच और अब यूथ टेस्ट में वैभव का बल्ला गरज रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी में उन्होंने 17 चौके-छक्के जड़े।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 09:39 AM
14 साल के वैभव सूर्यवंशी लगातार अपनी छाप क्रिकेट में छोड़ते जा रहे हैं। छोटी सी उम्र में बड़े-बड़े कारनामों को वे अंजाम देते हुए जा रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद आईपीएल और फिर अंडर 19 वनडे मैच और अब यूथ टेस्ट में वैभव सूर्यवंशी ने शतक जड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम के गेंदबाजों के खिलाफ इंडिया 19 टीम के इस होनहार बल्लेबाज ने तूफानी बल्लेबाजी की। टेस्ट मैच को भी वे वनडे मैच की तरह खेले, जिसमें उन्होंने चौके-छक्कों में ज्यादा डील की। स्ट्राइक रेट भी उनका दमदार था।

वैभव सूर्यवंशी ने कुल मिलाकर 17 चौके-छक्के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस यूथ टेस्ट मैच में जड़े। वे 86 गेंदों में 9 चौके और 8 छक्कों की मदद से 113 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उनका स्ट्राइक रेट 131 से ज्यादा का था, जो आमतौर पर खिलाड़ियों का वनडे और टी20 क्रिकेट में होता है। वैभव सूर्यवंशी ने ओपनर आयुष म्हात्रे के साथ मिलकर टीम को दमदार शुरुआत दिलाई। हालांकि, इसके बाद दो विकेट गिरे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ाकर ही दम लिया और टीम को 200 के पार पहुंचाया।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का यूथ क्रिकेट में रौला है, क्योंकि वे यूथ ओडीआई मैच में इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़ चुके हैं। इसके अलावा आईपीएल में भी उनके नाम एक शतक है। इससे साफ होता है कि उनको किसी भी गेंदबाज का खौफ नहीं है, जब वह आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में शतक जड़ रहे हैं तो यूथ क्रिकेट के तो वे इस समय बेताज बादशाह कहे जाएंगे। महज 78 गेंदों में हीली ओवल में जारी इस यूथ टेस्ट मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा किया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 243 रन पर ढेर हो गई थी, जबकि खबर लिखे जाने तक इंडिया अंडर 19 टीम ने 250 से ज्यादा रन बनाकर बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया है।

Vaibhav Suryavanshi

