निकोलस पूरन ने छक्कों की बारिश कर टीम को जिताया एलिमिनेटर मैच, TKR फाइनल से एक कदम दूर

CPL 2025 Eliminator: निकोलस पूरन ने अपनी आतिशी पारी के दम पर ट्रिनबागो नाइट राइडर्स को एलिमिनेटर मैच में जीत दिलाई। एंटीगा एंड बरबूडा फालकन्स को 9 विकेट से टीकेआर ने हराया और क्वालीफायर 2 में जगह बनाई।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 10:59 AM
CPL 2025 Eliminator: ट्रिनबागो नाइट राइडर्स को कैरेबियन प्रीमियर लीग का एलिमिनेटर मैच खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीम आखिरी के तीन लीग मैच हार गई थी। हालांकि, टीम के कप्तान निकोलस पूरन ने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने की पूरी कोशिश की और एलिमिनेटर में तूफानी बल्लेबाजी कर टीम को क्वालीफायर 2 का टिकट दिलाया है। ऐसा लगा कि एलिमिनेटर मैच में निकोलस पूरन अलग जोश के साथ आए और उन्होंने अकेले दम पर मैच को पलटने का काम किया।

एंटीगा एंड बरमूडा फालकन्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 166 रन बनाए, जिसमें आमिर जंगू ने 55 और एंड्रीज गोस ने 61 रनों की पारी खेली। 9 गेंदों में 26 रन शाकिल अल हसन ने बनाए। इनके अलावा कोई भी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। टीकेआर की ओर से 3 विकेट सौरभ नेत्रवल्कर को मिले, जबकि 2-2 विकेट आंद्रे रसेल और उस्मान तारिक को मिले। एक विकेट सुनील नरेन को मिला। पूरी पारी में कुल 7 छक्के लगे। इसके ज्यादा छक्के अकेले निकोलस पूरन ने जड़ दिए।

167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम शुरुआत अच्छी नहीं थी, क्योंकि तीसरे ओवर में पहला झटका लग गया था। हालांकि, इसके बाद कोई विकेट नहीं गिरा। एलेक्स हेल्स ने 40 गेंदों में 54 रन बनाए और निकलस पूरन ने 53 गेंदों में 90 रन कूट दिए। हेल्स ने अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के जड़े, जबकि निकोलस पूरन ने छक्कों में ज्यादा डील की। उन्होंने तीन चौके जरूर जड़े, लेकिन इस तूफानी पारी के दौरान उनके बल्ले से 8 छक्के निकले। ऐसा लगा छक्कों की बारिश इस एलिमिनेटर मैच में निकोलस पूरन ने की हो। अब क्वालीफायर 2 में टीम पहुंच गई है, जहां उसे क्वालीफायर 1 को हारने वाली टीम से भिड़ना होगा।

