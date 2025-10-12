Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़विश्लेषणTeam India Register their highest total in Women's ODI World Cup Smriti Mandhana batted brilliantly against Australia

भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर, स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया को जमकर कूटा

India Women vs Australia Women: भारतीय टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 330 रन बनाकर इतिहास रचा। स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने विशाखापट्टनम के मैदान पर कमाल की बल्लेबाजी की।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 07:13 PM
भारत ने रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतिहास रच डाला। भारत ने विशाखापट्टनम के मैदान पर 48.5 ओवर में 330 रन बनाए। यह भारत का महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर है। भारत ने टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरी बार 300 प्लस रन बनाए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इससे पहले हाईएस्ट टोटल 317/8 था, जो उसने 2022 में हैमिलटन में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया। स्टार ओनपर स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया को जमकर कूटा। उन्होंने 66 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और तीन छक्के शामिल हैं।

बता दें कि महिला वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध केवल दो बार 300 प्लस का स्कोर बना है। दोनों मर्तबा यह कारनामा भारत ने अंजाम दिया है। भारत ने सितंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में 369 रन जुटाए थे। एक समय लग रहा था कि भारत विशाखापट्टनम में 350 का आंकड़ा पार कर लेगा लेकिन एनाबेल सदरलैंड ने मेजबान को सात गेंद पहले ही समेट दिया। उन्होंने 9.5 ओवर में 40 रन देकर पांच विकेट चटकाए। मंधाना के बाद सबसे ज्यादा रन प्रतिका रावल ने बनाए। उनके बल्ले से 96 गेंदों में 75 रन बनाए। प्रतिका ने 10 चौके और एक छक्का मारा।

पिछले तीन मैचों में नाकाम रहा भारत का शीर्षक्रम इस अहम मुकाबले में अपेक्षाओं पर खरा उतरा और लगभग खचाखच एसीए वीडीसीए स्टेडियम पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। मंधाना और प्रतिका ने पहले विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। पहले तीन मैचों में 54 रन ही बना सकी मंधाना ने पहले ही ओवर में किम गार्थ को कवर ड्राइव पर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने गार्डनर के 16वें ओवर में कवर और प्वाइंट के बीच में से दो चौके जड़े और टूर्नामेंट में अपना पहला अर्धशतक 46 गेंदों में पूरा किया।

मंधाना 25 जबकि प्रतिका 31वें ओवर में पवेलियन लौटीं। दोनों सलामी बल्लेबाजों के अलावा हरलीन देयोल (38), जेमिमा रौड्रिग्स (33) और ऋचा घोष (32) ने भी उपयोगी पारियां खेली। हालांकि, निचले क्रम से हालांकि इस बार कोई योगदान नहीं मिल सका और भारत ने आखिरी पांच विकेट महज 36 रन जोड़कर गंवा दिए। लग रहा था कि पहले तीन मैचों में खामोश रहा कप्तान हरमनप्रीत कौर का बल्ला उनकी पसंदीदा प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ चलेगा लेकिन अच्छी शुरुआत को वह फिर बड़ी पारी में नहीं बदल सकीं। उन्होंने 17 गेंदों में 22 रनों का योगदान दिया।

महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारत का हाईएस्ट टोटल

330 बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टनम, 2025

317/8 बनाम वेस्टइंडीज, हैमिल्टन, 2022

284/6 बनाम वेस्टइंडीज, ब्रेबोर्न, 2013

281/3 बनाम इंग्लैंड डर्बी, 2022

281/4 बनाम ऑस्ट्रेलिया, डर्बी, 2022

महिला वनडे में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हाईएस्ट स्कोर

369 भारत, दिल्ली, 2025 (दूसरी पारी)

330 भारत, विशाखापट्टनम, 2025 वर्ल्ड कप (पहली पारी)

298/8 इंग्लैंड, हैमिल्टन, 2022 वर्ल्ड कप (दूसरी पारी)

292 भारत, न्यू चंडीगढ़, 2025 (पहली पारी)

288/6 न्यूजीलैंड, नॉर्थ सिडनी, 2012 (पहली पारी)

