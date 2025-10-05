अब किस फॉर्मेट में कौन है टीम इंडिया का कप्तान और उपकप्तान? एक साल में बदल गए 6 लीडर

टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में कप्तान और उपकप्तान पिछले साल के मुकाबले बदल चुके हैं। भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट के कप्तान पिछले साल तक रोहित शर्मा थे, लेकिन वे अब किसी टीम के कप्तान नहीं हैं।

टीम इंडिया के लिए 2024 में जो कप्तान और उपकप्तान तीनों फॉर्मेट में थे। वह अब 2025 में नहीं हैं। यहां तक कि उनमें से एक भी कैप्टन और वाइस कैप्टन किसी भी फॉर्मेट में बरकरार नहीं रखा गया है। शनिवार 4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ। इसी के साथ भारत की वनडे टीम को नया कप्तान भी बन गया। रोहित शर्मा का कप्तानी करियर समाप्त हो गया है। उन्होंने देश को दो आईसीसी ट्रॉफी, निदहास ट्रॉफी और दो एशिया कप समेत दर्जनों द्विपक्षीय सीरीज जिताईं। अब जान लीजिए कि 2024 के बाद 2025 में भारत के कप्तान और उपकप्तानों में कौन-कौन से बदलाव देखे गए हैं।

2024 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे और उपकप्तान जसप्रीत बुमराह थे, लेकिन 2025 में कप्तान शुभमन गिल हैं और आधिकारिक तौर पर वाइस कैप्टन ऋषभ पंत हैं। वनडे क्रिकेट में पिछले साल रोहित शर्मा कप्तान थे और हार्दिक पांड्या उपकप्तान थे, लेकिन 2025 में शुभमन गिल कप्तान हैं और श्रेयस अय्यर उपकप्तान हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा पिछले साल टी20 विश्व कप तक भारतीय टीम के कप्तान थे और उपकप्तानी हार्दिक पांड्या के पास थी, लेकिन 2025 में कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं और उपकप्तान शुभमन गिल हैं।