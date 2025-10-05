Team India Captain and vice captains across all formats in 2025 6 leadership changes from 2024 to now Shubman Gill ODI c अब किस फॉर्मेट में कौन है टीम इंडिया का कप्तान और उपकप्तान? एक साल में बदल गए 6 लीडर, Analysis Hindi News - Hindustan
अब किस फॉर्मेट में कौन है टीम इंडिया का कप्तान और उपकप्तान? एक साल में बदल गए 6 लीडर

टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में कप्तान और उपकप्तान पिछले साल के मुकाबले बदल चुके हैं। भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट के कप्तान पिछले साल तक रोहित शर्मा थे, लेकिन वे अब किसी टीम के कप्तान नहीं हैं। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 09:13 AM
टीम इंडिया के लिए 2024 में जो कप्तान और उपकप्तान तीनों फॉर्मेट में थे। वह अब 2025 में नहीं हैं। यहां तक कि उनमें से एक भी कैप्टन और वाइस कैप्टन किसी भी फॉर्मेट में बरकरार नहीं रखा गया है। शनिवार 4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ। इसी के साथ भारत की वनडे टीम को नया कप्तान भी बन गया। रोहित शर्मा का कप्तानी करियर समाप्त हो गया है। उन्होंने देश को दो आईसीसी ट्रॉफी, निदहास ट्रॉफी और दो एशिया कप समेत दर्जनों द्विपक्षीय सीरीज जिताईं। अब जान लीजिए कि 2024 के बाद 2025 में भारत के कप्तान और उपकप्तानों में कौन-कौन से बदलाव देखे गए हैं।

2024 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे और उपकप्तान जसप्रीत बुमराह थे, लेकिन 2025 में कप्तान शुभमन गिल हैं और आधिकारिक तौर पर वाइस कैप्टन ऋषभ पंत हैं। वनडे क्रिकेट में पिछले साल रोहित शर्मा कप्तान थे और हार्दिक पांड्या उपकप्तान थे, लेकिन 2025 में शुभमन गिल कप्तान हैं और श्रेयस अय्यर उपकप्तान हैं। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा पिछले साल टी20 विश्व कप तक भारतीय टीम के कप्तान थे और उपकप्तानी हार्दिक पांड्या के पास थी, लेकिन 2025 में कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं और उपकप्तान शुभमन गिल हैं।

स्प्लिट कैप्टेंसी के बारे में भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं सोच रहा। शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाने जाने के बाद से चर्चा थी कि अन्य दो फॉर्मेट की कप्तानी भी उनको सौंपी जा सकती है। कुछ ही महीने बाद इस रिपोर्ट सामने आई कि वे टी20 विश्व कप 2026 के बाद टी20 टीम के कप्तान होंगे, जहां वे अभी वाइस कैप्टन हैं। वहीं, अक्टूबर में वनडे टीम का कप्तान उनको आधिकारिक तौर पर नियुक्त कर दिया गया। इस तरह 2026 से तीनों फॉर्मेट में भारत के कप्तान शुभमन गिल होंगे। पिछले साल से अब तक सभी 6 कप्तान और उपकप्तान बदल दिए गए हैं।

