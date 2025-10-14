Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़विश्लेषणTeam India beat West Indies in 2nd Test and whitewash WI in the Test Series first series win for Captain Shubman Gill

शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने जीती पहली टेस्ट सीरीज, वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ

India vs West Indies 2nd Test: शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली टेस्ट सीरीज जीती है। इंग्लैंड के दौरे पर टीम ने सीरीज ड्रॉ कराई थी, लेकिन घरेलू सरजमीं पर वेस्टइंडीज का भारत ने 2-0 से सूपड़ा साफ किया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 10:38 AM
share Share
Follow Us on
शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने जीती पहली टेस्ट सीरीज, वेस्टइंडीज का किया सूपड़ा साफ

India vs West Indies 2nd Test: शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार टेस्ट सीरीज जीती है। इंग्लैंड के दौरे पर शुभमन गिल पहली बार भारत की टेस्ट टीम के कप्तान बने थे। हालांकि, उस 5 मैचों की सीरीज में भारत को जीत नहीं मिली थी। 2-2 से वह सीरीज ड्रॉ रही थी, लेकिन अब घरेलू सरजमीं पर टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज का 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट को भारत ने 7 विकेट से जीता और सीरीज 2-0 से अपने नाम की।

इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। भारत ने 518/5 पर पारी घोषित कर दी थी। पहली पारी में यशस्वी जायसवाल (175) और शुभमन गिल (129) के बल्लों से शतक निकला था। साई सुदर्शन ने 87 रनों की पारी खेली थी। उधर, वेस्टइंडीज की पहली पारी को भारत ने 248 रनों पर समेट दिया था। कुलदीप यादव ने पहली पारी में 5 विकेट वेस्टइंडीज के चटकाए थे। भारत को 270 रनों की बढ़त मिली थी। ऐसे में फॉलोऑन भी वेस्टइंडीज को भारत ने दे दिया था। हालांकि, वेस्टइंडीज ने 390 रन दूसरी पारी में बना दिए थे।

ये भी पढ़ें:टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 2-0 से धोया, दिल्ली टेस्ट 7 विकेट से किया फतह

270 रनों से पहली पारी में पीछे रहने वाली वेस्टइंडीज को 120 रनों की बढ़त मिली थी और भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य था। वेस्टइंडीज के लिए दूसरी पारी में जॉन कैम्पबेल ने 115 रन और शाई होप ने 103 रनों की पारी खेली। वहीं, भारत ने मैच के आखिरी दिन 3 विकेट खोकर 121 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिसमें केएल राहुल का अर्धशतक शामिल था। भारत ने घर पर आखिरी सीरीज में मात झेली थी। इस सीरीज के पहले मैच में भारत ने पारी और 140 रनों से वेस्टइंडीज को हराया था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब साढ़े 7 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Gautam Gambhir Shubman Gill Team India अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।