नमन धीर के आने से दो बार का विश्व कप विजेता खिलाड़ी चर्चा से ही गायब, क्या आखिरी मैच में मिलेगा मौका?
वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान भारत की प्लेइंग XI से बाहर होने के बाद शिवम दुबे को अब तक एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला है। ऐसा नमन धीर के टीम इंडिया में आने के बाद से हुआ है। क्या रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी-20 मैच में उन्हें खेलने का मौका मिलेगा, देखना होगा।
भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ चीजें इतनी जल्दी बदल जाती हैं कि एक महीने का अरसा होते ही किसी खिलाड़ी का नाम तक याद नहीं रहता। शिवम दुबे जो भारतीय टी-20 टीम का बीते कुछ सालों से अभिन्न हिस्सा रहे, पिछले 6 मुकाबलों से ना तो कोई उनकी चर्चा कर रहा है और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं आगे खेलने की संभावनाएं भी उनकी कम होती नजर आ रही हैं।
भारत के लिए 6 वनडे और 82 टी-20 मैच खेल चुके इस हरफनमौला खिलाड़ी को वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच से भारतीय टीम की प्लेइंग XI से बाहर किया गया। इससे पहले शिवम दुबे को प्लेइंग XI से बहुत कम मौकों पर बाहर किया जाता था। बेशक उस मैच में उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी ने रिप्लेस किया, लेकिन उनके बाहर होने का कारण रेड्डी नहीं, बल्कि नमन धीर की टीम इंडिया में एंट्री है। नीतीश कुमार रेड्डी तो हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में भारतीय टीम में बतौर पांचवें गेंदबाज के रूप में अपनी भूमिका में रहेंगे, क्योंकि वे अच्छा प्रदर्शन गेंद और बल्ले दोनों से कर रहे हैं। लेकिन टीम इंडिया में शिवम दुबे का रोल एकदम अलग था। वे कभी-कभार ही अपने कोटे का चार ओवर पूरा करते थे। टीम इंडिया उनका उपयोग सिक्स हिटिंग और बड़े स्कोर बनाने के लिए करती थी। बाद में एक दो ओवर गेंदबाजी में भी वे निकाल देते थे। एशिया कप के फाइनल जैसे बड़े मौकों पर भी शिवम दुबे ने प्रेशर मैचों में अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि, अब टीम इंडिया जो काम पहले शिवम दुबे से ले रही थी, वही काम नमन धीर से ले रही है और नमन धीर ने हाल ही में उनसे अच्छा प्रदर्शन भी किया है। नमन धीर को वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज से ही टी-20 टीम में चुना गया है।
चर्चा से ही गायब हो गए हैं शिवम दुबे
फिलहाल, कहना सही नहीं होगा कि भारतीय टी-20 सेटअप में नमन धीर ने शिवम दुबे की जगह ले ली है, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा कहने की नौबत आए तो हैरानी की शायद कोई बात नहीं होनी चाहिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी दो मैचों में प्लेइंग XI से ड्रॉप होने के बाद भी शिवम दुबे न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज के लिए चुना गया। लेकिन यह तथ्य सामने है कि उन्हें अब तक खेले गए चार मुकाबलों में से एक में भी खेलने का मौका नहीं मिला है। वे बेंच पर ही बैठे रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस पर थोड़ा ध्यान लोंगों का आकर्षित कराया है, इसके अलावा कोई भी शिवम दुबे के बारे में बात नहीं कर रहा है। वे एकदम चर्चा से ही गायब हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नमन धीर ने अपने प्रदर्शन से दुबे के प्रभाव पर ध्यान ही नहीं जाने दिया है। क्या पिछले 6 मैचों से बेंच पर बैठे शिवम दुबे को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी मुकाबले में प्लेइंग XI में शामिल होने का मौका मिलेगा, देखना दिलचस्प होगा। हालांकि, उनके लिए खेलने की संभावनाएं 5 प्रतिशत भी नहीं बन रही हैं।
दो बार के विश्व विजेता को क्या आखिरी मैच में मिलेगा मौका?
शिवम दुबे भारतीय टी-20 सेटअप के कोई मामूली क्रिकेटर नहीं रहे हैं। उन्होंने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाले इरा में टीम इंडिया के लिए सबसे अधिक योगदान दिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी और विराट कोहली की कप्तानी में भी वे भारतीय टी-20 टीम का हिस्सा रहे हैं। उनका टी-20 डेब्यू साल 2019 में हुआ था। वे अपनी बल्लेबाजी और पावर हिटिंग के दम पर भारतीय टीम में खेलते रहे हैं। वे दो बार टी-20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का प्रभावी हिस्सा रहे हैं और अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है। शिवम दुबे ने भारत के लिए 82 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 61 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 28.05 की औसत और 149.88 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1178 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 6 अर्धशतक लगाए हैं। दुबे ने भारत के लिए 53 मैचों में गेंदबाजी भी की है, जिसमें 40 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 9.96 का रहा है। दो बार के विश्व चैपिंयन शिवम दुबे को अब वापस प्लेइंग XI में कब मौका मिलेगा देखना दिलचस्प होगा। क्या गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर उन्हें रविवार, 1 नवंबर को खेले जाने वाले मुकाबले में अंतिम एकादश में शामिल करेंगे यह एक बड़ा सवाल है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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