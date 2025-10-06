ऑस्ट्रेलिया में कैसा है रोहित शर्मा और विराट कोहली का ODI रिकॉर्ड, यहां देखें दोनों के आंकड़े

रोहित शर्मा और विराट कोहली आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होंगे। 19 अक्टूबर से खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में वे खेलते नजर आएंगे। इन दोनों के आंकड़े इस देश में कैसे हैं? ये जान लीजिए।

भारतीय टीम के दो धुरंधर 6 महीने से ज्यादा लंबे समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटने वाले हैं। इनमें एक हैं विराट कोहली और दूसरे रोहित शर्मा। दोनों ऑस्ट्रेलिाय में 19 अक्टूबर से 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलते नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में इन दो दिग्गज खिलाड़ियों की ये आखिरी सीरीज होगी। इसके बाद कभी इ दोनों खिलाड़ियों को हम ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं देखेंगे। हालांकि, ये दोनों इस सीरीज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में बने रह सकते हैं। इस बीच जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों दिग्गजों का रिकॉर्ड कैसा है।

विराट कोहली और रोहित शर्मा के आंकड़े ऑस्ट्रेलिया में एक दम नेक टू नेक हैं। रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर विराट से सिर्फ एक रन ज्यादा बनाया है। हालांकि, विराट ने रोहित से एक मैच कम खेला है। शतकों के मामले में दोनों बराबरी पर हैं, क्योंकि दोनों ने 5-5 शतक ऑस्ट्रेलिया में वनडे क्रिकेट खेलते हुए जड़े हैं। हालांकि, अर्धशतकों के मामले में विराट कोहली आगे हैं, जिन्होंने 6 बार फिफ्टी जड़ी है और रोहित शर्मा चार मौकों पर अर्धशतक जड़ पाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा का बेस्ट स्कोर विराट कोहली से कहीं ज्यादा है। विराट का बेस्ट ऑस्ट्रेलिया में वनडे क्रिकेट में नाबाद 133 रन है, जबकि रोहित शर्मा ने 171 रनों की पारी खेली हुई है। स्ट्राइक रेट और औसत दोनों का आसपास है। इस तरह उम्मीद की जा रही है कि तीन मैचों की वनडे सीरीज में इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों के बल्ले से बड़ी-बड़ी पारियां देखने को मिलें। तीन मैचों में दोनों बल्लेबाज कुछ नहीं तो कम से कम एक-एक शतक जरूर जड़ें और फैंस का मनोरंजन करें। पहला वनडे मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाना है।

ऑस्ट्रेलिया में ODI क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली के आंकड़े