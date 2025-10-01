Record crowds turn out to watch First Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच ने बनाया नया इतिहास, टूट गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का रिकॉर्ड, Analysis Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़विश्लेषणRecord crowds turn out to watch First Womens Cricket World Cup 2025 match between India and Sri Lanka

भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का पहला मुकाबला मंगलवार 30 सितंबर को खेला गया। इस मैच को देखने के लिए रिकॉर्ड संख्या में दर्शक पहुंचे। इसी मैच में एक रिकॉर्ड भी बन गया।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 01:29 PM
आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आगाज भारत और श्रीलंका के बीच एक रोमांचक मुकाबले के साथ मंगलवार 30 सितंबर को हुआ। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में न सिर्फ टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की, बल्कि इस मुकाबले ने महिला क्रिकेट के इतिहास में दर्शकों की उपस्थिति का एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। भारत और श्रीलंका के बीच इस उद्घाटन मैच को देखने के लिए रिकॉर्ड संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे। आईसीसी के अनुसार, मैच देखने के लिए कुल 22,843 दर्शक मैदान पर मौजूद थे। यह संख्या आईसीसी के किसी भी महिला टूर्नामेंट के ग्रुप फेज के मैच के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।

इससे पहले यह रिकॉर्ड पिछले साल दुबई में आयोजित हुए आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के नाम दर्ज था। उस लीग फेज के मैच को देखने के लिए 15,935 दर्शक स्टेडियम में पहुंचे थे। दर्शकों की यह रिकॉर्ड तोड़ उपस्थिति साफ दर्शाती है कि देश में महिला क्रिकेट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, जो भारतीय खेलों के लिए एक बेहद सकारात्मक संकेत है।

मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन से घरेलू दर्शकों को निराश नहीं किया। टीम इंडिया ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया। श्रीलंका पर 59 रनों की शानदार जीत भारत ने हासिल की। इस जीत ने न सिर्फ टीम का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि आगामी कड़े मुकाबलों के लिए एक मजबूत नींव भी रखी है।

ओपनिंग सेरेमनी में छाया संगीज का जादू

मैच से पहले एक भव्य उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर असम के लोकप्रिय और दिवंगत गायक जुबीन गर्ग को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गायक पापोन, जय बरूआ और शिलांग चैंबर कोइर ने जुबीन गर्ग के लोकप्रिय गीतों को अपनी आवाज दी। इसके अलावा, मशहूर गायिका श्रेया घोषाल ने भारत का, जबकि नुवांधिका कुमारी ने श्रीलंका का राष्ट्रगीत गाया। पारी के ब्रेक के दौरान भी श्रेया घोषाल ने दर्शकों का मनोरंजन किया, जहां उन्होंने टूर्नामेंट का आधिकारिक गीत और अपने हिट गीतों की मेडली प्रस्तुत की।

