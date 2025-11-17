पाकिस्तान ने किया वनडे सीरीज में श्रीलंका का सूपड़ा साफ, तीसरे ODI मैच में बुरी तरह धोया
संक्षेप: पाकिस्तान की टीम ने वनडे सीरीज में श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर दिया है। तीसरे ODI मैच में भी श्रीलंका को पाकिस्तान ने बुरी तरह से धो डाला और सीरीज अपने नाम की। 6 विकेट से आखिरी मुकाबले को पाकिस्तान ने जीता।
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का समापन रविवार 16 नवंबर को हो गया। इस सीरीज में श्रीलंका की टीम का सूपड़ा साफ हो गया है। श्रीलंका की टीम इस तीन मैचों की सीरीज में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। पाकिस्तान ने आखिरी मुकाबला 6 विकेट से जीता और सीरीज 3-0 से अपने नाम की। ये सीरीज बीच में लटकने वाली थी, क्योंकि श्रीलंका के खिलाड़ी पाकिस्तान दौरे को सुरक्षा कारणों से छोड़ने वाले थे, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को धमकी देकर उन्हें वहां रुकने के लिए बोला था। इस सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज हारिस राउफ रहे, जिन्होंने 3 मैचों में 9 विकेट निकाले।
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच रावलपिंडी में खेले गए तीसरे मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान की टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। कप्तान का ये फैसला सही साबित भी हुआ, क्योंकि श्रीलंका की टीम को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन टीम 211 रन बनाकर ढेर हो गई। श्रीलंका के लिए कई बल्लेबाजों को शुरुआत मिली, लेकिन कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाया। इस पारी में सबसे बड़ा स्कोर श्रीलंका के लिए सदीरा समरविक्रमा ने बनाया, जो 48 रनों की पारी खेलने में सफल हुए। उनके अलावा 34 रन कप्तान कुसल मेंडिस ने बनाए और 32 रन पवन रथनायके ने खेली। 29 रनों की पारी कामिल मिसारा के बल्ले से निकली।
उधर, पाकिस्तान के लिए इस पारी में मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3 विकेट निकाले। वहीं, 2-2 विकेट हारिस राउफ और फैसल अकरम को मिले। 1-1 सफलता शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ के हाथ लगी। पाकिस्तान को 212 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे पाकिस्तान की टीम ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान के लिए 61 रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए, जबकि 55 रनों की पारी सलामी बल्लेबाज फखर जमां ने खेली। 42 रन हुसैन तलत के बल्ले से निकले और बाबर आजम 34 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका के लिए तीन विकेट जेफ्री वैंडरसे को मिले। अब श्रीलंका की टीम को पाकिस्तान में त्रिकोणीय सीरीज खेलनी है, जिसमें तीसरी टीम जिम्बाब्वे है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
