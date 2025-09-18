मुशफिकुर रहीम की 'टेस्ट सेंचुरी' के लिए किया गया 'स्पेशल अरेंजमेंट', लिखा जाएगा नया इतिहास

मुशफिकुर रहीम के 'टेस्ट 100' के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 'स्पेशल अरेंजमेंट' किया है। 18 नवंबर को बांग्लादेश क्रिकेट का नया इतिहास लिखा जाएगा। उस दिन आयरलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेला जाएगा।

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए इस साल नवंबर का महीना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। बांग्लादेश की टीम के लिए पहली बार कोई खिलाड़ी 100वां टेस्ट मैच खेलने जा रहा है। टीम के सबसे अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम, आयरलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज में अपना 100वां टेस्ट मैच खेलकर इतिहास रच देंगे। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर होंगे। इस सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्पेशल अरेंजमेंट किया है, क्योंकि क्रिकेट आयरलैंड सिर्फ एक टेस्ट के लिए राजी थी, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी और क्रिकेट आयरलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए सहमति बन गई है और इसका शेड्यूल भी सामने आ गया है।

शुरुआत में आयरलैंड सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार था, लेकिन बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत के बाद उन्होंने दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए हामी भर दी। बीसीबी के एक अधिकारी ने गुरुवार को क्रिकबज को बताया, “शुरू में आयरलैंड केवल एक टेस्ट मैच खेलना चाहता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रुख बदल दिया और दोनों बोर्ड इस बात पर सहमत हो गए कि दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी।”

इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट 10 नवंबर से सिलहट में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और ऐतिहासिक टेस्ट मैच 18 से 22 नवंबर के बीच ढाका में खेला जाएगा। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुशफिकुर के लिए यह मैच खास होगा, क्योंकि यह उनके करियर का 100वां टेस्ट होगा। बांग्लादेश के लिए भी ये ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि अभी तक कोई अन्य क्रिकेटर इतने टेस्ट नहीं खेला। वे दुनिया के 79वें क्रिकेटर ऐसा करने वाले बन जाएंगे।