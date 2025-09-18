Mushfiqur Rahim set to become first Bangladeshi cricketer to reach 100 Test landmark 2nd test vs Ireland from 18th Nov मुशफिकुर रहीम की 'टेस्ट सेंचुरी' के लिए किया गया 'स्पेशल अरेंजमेंट', लिखा जाएगा नया इतिहास, Analysis Hindi News - Hindustan
मुशफिकुर रहीम के 'टेस्ट 100' के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 'स्पेशल अरेंजमेंट' किया है। 18 नवंबर को बांग्लादेश क्रिकेट का नया इतिहास लिखा जाएगा। उस दिन आयरलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेला जाएगा।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 05:56 PM
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए इस साल नवंबर का महीना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। बांग्लादेश की टीम के लिए पहली बार कोई खिलाड़ी 100वां टेस्ट मैच खेलने जा रहा है। टीम के सबसे अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम, आयरलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज में अपना 100वां टेस्ट मैच खेलकर इतिहास रच देंगे। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर होंगे। इस सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्पेशल अरेंजमेंट किया है, क्योंकि क्रिकेट आयरलैंड सिर्फ एक टेस्ट के लिए राजी थी, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी और क्रिकेट आयरलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए सहमति बन गई है और इसका शेड्यूल भी सामने आ गया है।

शुरुआत में आयरलैंड सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार था, लेकिन बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत के बाद उन्होंने दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए हामी भर दी। बीसीबी के एक अधिकारी ने गुरुवार को क्रिकबज को बताया, “शुरू में आयरलैंड केवल एक टेस्ट मैच खेलना चाहता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रुख बदल दिया और दोनों बोर्ड इस बात पर सहमत हो गए कि दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी।”

इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट 10 नवंबर से सिलहट में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और ऐतिहासिक टेस्ट मैच 18 से 22 नवंबर के बीच ढाका में खेला जाएगा। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुशफिकुर के लिए यह मैच खास होगा, क्योंकि यह उनके करियर का 100वां टेस्ट होगा। बांग्लादेश के लिए भी ये ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि अभी तक कोई अन्य क्रिकेटर इतने टेस्ट नहीं खेला। वे दुनिया के 79वें क्रिकेटर ऐसा करने वाले बन जाएंगे।

मुशफिकुर रहीम ने 2005 में मात्र 18 साल की उम्र में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर अपना टेस्ट डेब्यू किया था। इस मैदान पर डेब्यू करने वाले वह सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। अपनी 98 टेस्ट मैचों की अब तक की यात्रा में, उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वह बांग्लादेश के एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिनके नाम टेस्ट में 6,000 से अधिक रन दर्ज हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2020 में बनाया गया उनका 219 रनों का नाबाद स्कोर आज भी बांग्लादेश के लिए टेस्ट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है।

