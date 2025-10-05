संजू सैमसन के साथ अगरकर ने कर दिया 'खेला', पूर्व सिलेक्टर बोले- हर दिन वजह बदली रहती है

संजू सैमसन के साथ चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने 'खेला' कर दिया है। ऐसे में पूर्व सिलेक्टर ने कहा है कि हर दिन उनकी वजह बदली रहती है। इस बार उन्होंने पोजिशन का हवाला दिया है, जो सैमसन पर फिट नहीं बैठता।

टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन करने वाले चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पर सवाल उठाए हैं। क्रिस श्रीकांत ने अजीत अगरकर को संजू सैमसन को लेकर घेरा है। संजू सैमसन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बैकअप विकेटकीपर के तौर पर नजरअंदाज किया गया। ऋषभ पंत के चोटिल होने की वजह से संजू सैमसन को वनडे टीम में बैकअप विकेटकीपर के तौर पर दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि केएल राहुल अब वनडे टीम के नियमित विकेटकीपर हैं, लेकिन सिलेक्टर्स ने उनकी जगह ध्रुव जुरेल को मौका दिया है।

दिलचस्प बात यह है कि संजू सैमसन ने 2023 के अंत में दक्षिण अफ्रीका में सीरीज के निर्णायक मैच में अपने आखिरी एकदिवसीय मैच में शतक बनाया था, जिसके बाद उन्हें बाद की सीरीजों से बाहर कर दिया गया था। सैमसन को बाहर रखने के फैसले पर अफसोस जताते हुए श्रीकांत ने कहा कि 30 वर्षीय खिलाड़ी को पहला मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि वह रैंकिंग में आगे थे।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "फिर से बहुत नाइंसाफी हुई। संजू को टीम में होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी वनडे में शतक लगाया था। ऐसा लगता है कि हर दिन हर खिलाड़ी के लिए वजह बदलती रहती है। एक दिन आप उन्हें पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं, तो दूसरे दिन ओपनिंग के लिए। कभी-कभी आप उन्हें सातवें या आठवें नंबर पर भेज देते हैं। ध्रुव जुरेल अचानक कैसे आ गए? संजू अंतिम एकादश में हों या न हों, लेकिन पहला मौका उन्हें ही दिया जाना चाहिए था।"

संजू सैमसन के बाहर करने पर अजीत अगरकर ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमदाबाद टेस्ट मैच के बाद कहा, "यह ज्यादातर उनकी पोजिशन की वजह से है (क्योंकि वह टीम में नहीं हैं)। मेरा मतलब है, संजू सैमसन ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। मुझे लगता है कि जब उन्होंने शतक बनाया था, तो उन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जुरेल आमतौर पर निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। केएल भी वहीं बल्लेबाजी करते हैं। आपने देखा होगा कि ध्रुव कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। तो फिर से, आप जगह की तलाश में हैं। मुझे नहीं लगता कि ऊपरी क्रम में फिर से जगह है। इसलिए हम ऐसे खिलाड़ियों की तलाश कर रहे हैं जो उन जगहों पर फिट हो सकें और जाहिर है, संजू इस समय टी20 क्रिकेट में वहीं बल्लेबाजी कर रहे हैं और हम उन्हें वहीं आजमा रहे हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में, यह थोड़ा अलग है। तो मूल रूप से यही विचार है। यह किसी भी चीज से ज्यादा पोजिशन की बात है।"