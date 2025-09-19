IPL Team GT assistant coach Matthew Wade hits century in 65 balls in One Day Cup IPL टीम के असिस्टेंट कोच ने 65 गेंदों में ठोकी सेंचुरी, कर दी चौके-छक्कों की बरसात, Analysis Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़विश्लेषणIPL Team GT assistant coach Matthew Wade hits century in 65 balls in One Day Cup

IPL टीम के असिस्टेंट कोच ने 65 गेंदों में ठोकी सेंचुरी, कर दी चौके-छक्कों की बरसात

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज और वर्तमान सहायक कोच मैथ्यू वेड ने शुक्रवार 19 सितंबर को तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच मैच के दौरान 2025-26 वनडे कप में धमाकेदार शतक बनाया।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 05:55 PM
share Share
Follow Us on
IPL टीम के असिस्टेंट कोच ने 65 गेंदों में ठोकी सेंचुरी, कर दी चौके-छक्कों की बरसात

ऑस्ट्रेलिया की टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड अभी भी प्रोफेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं। इतना ही नहीं, वह आईपीएल में गुजरात टाइटन्स यानी जीटी के असिस्टेंट कोच भी हैं, लेकिन वह क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ रहे। मैथ्यू वेड ने वनडे मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 65 गेंदों में शतक ठोक दिया। ये लिस्ट ए मैच था, जो तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक में इसे वनडे कप के नाम से जाना जाता है। 19 सितंबर यानी आज ही उन्होंने ये कारनामा किया है।

मैथ्यू वेड ने 65 गेंदों में अपना 10वां लिस्ट ए शतक पूरा किया। मिचेल ओवेन ने अकेले दम पर 20 गेंदों में अर्धशतक जड़कर तस्मानिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाई, जिसके बाद टीम 20 ओवरों में 135/4 हो गई। हालांकि, छठे नंबर पर आए मैथ्यू वेड ने सुनिश्चित किया कि ओवेन का प्रयास बेकार न जाए। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर के साथ मिलकर उन्होंने 101 रनों की साझेदारी की। जब वेबस्टर 95 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हुए, तब तस्मानिया का स्कोर 32.5 ओवर में 236/5 था।

ये भी पढ़ें:एशिया कप: सुपर 4 का शेड्यूल हो गया फिक्स, इस दिन होगी इंडिया-पाकिस्तान की भिड़ंत

विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और मात्र 65 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। ​उन्होंने 68 गेंदों पर 105 रनों की पारी में आठ चौके और छह छक्के लगाए। अक्टूबर 2023 के बाद से यह उनका पहला शतक था, इससे पहले उन्होंने इसी प्रतियोगिता में क्वींसलैंड के खिलाफ 105 रन बनाए थे। कुल मिलाकर, यह उनका दसवां लिस्ट ए शतक था। पंजाब के पूर्व क्रिकेटर निखिल चौधरी ने भी सातवें नंबर पर 49 गेंदों में 67 रनों की पारी खेली, जिससे तस्मानिया ने 381 रन बनाए, लेकिन पारी में तीन गेंद शेष रहते ही पूरी टीम आउट हो गई।

37 वर्षीय मैथ्यू वेड ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उनके करियर का शिखर 2021 में देखने को मिला था, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहला टी20 विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय पारी सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ थी, जब उन्होंने 17 गेंदों पर नाबाद 41 रन बनाए थे। इस मैच में शाहीन अफरीदी की गेंदों पर लगातार तीन छक्के लगाकर उन्होंने अपनी टीम को रोमांचक जीत दिलाई थी।

Matthew Wade

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।