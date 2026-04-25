श्रेयस अय्यर ने IPL में पूरे किए 4000 रन, ये कारनामा करने वाले 20वें बैटर

श्रेयस अय्यर ने अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान 4000 रन पूरे कर लिए। उन्होंने शनिवार को आईपीएल मुकाबले में 36 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाए।

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में दमदार पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। श्रेयस ने इस मुकाबले में नाबाद 71 रन की पारी खेली। इस अर्धशतक पारी की बदौलत आईपीएल में श्रेयस अय्यर ने 4000 रन पूरे कर लिए हैं। वह आईपीएल में 4000 से अधिक रन बनाने वाले 20वें बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि भारत के 14वें बल्लेबाज बने हैं। कैपिटल्स ने दो विकेट पर 264 रन बनाए, लेकिन टीम के लचर क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए पंजाब किंग्स ने सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की 26 गेंदों में 76 और कप्तान श्रेयस अय्यर की 36 गेंदों में नाबाद 71 रन की पारी से 18.5 ओवर में चार विकेट पर 265 रन बनाकर आईपीएल में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने का नया रिकॉर्ड कायम कर अपना अजेय अभियान जारी रखा।।

श्रेयस ने पूरे किए 4000 रन श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों में तीन चौके और सात छक्के उड़ाते हुए नाबाद 71 रनों की मैच विजयी पारी खेली। पंजाब किंग्स के कप्तान को शनिवार को 4000 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 61 रनों की जरूरत थी और श्रेयस ने 71 रन बनाकर 4000 रन पूरे किए। 140 आईपीएल मैचों में 4010 रन बनाए हैं। उनका औसत 35.48 है। अय्यर का स्ट्राइक रेट 136.2 है। पंजाब के कप्तान ने आईपीएल में 31 अर्धशतक लगाए हैं। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2026 में सात मैचों में 279 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 69.75 का रहा। श्रेयस ने जारी सीजन में 17 चौके और 21 छक्के लगाए हैं।

अरुण जेटली स्टेडियम में 265 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 126 रन जोड़कर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। पंजाब के इन दोनों बल्लेबाजों ने पॉवर प्ले के पहले छह ओवरों इस तरह बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया जैसे बल्लेबाज और गेंदबाज के अलावा मैदान में कोई खिलाड़ी ना हो। प्रभसिमरन ने छठें ओवर में छह चौके जड़े।

सातवें ओवर में प्रियांश आर्य को अक्षर पटेल ने आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। प्रियांश आर्य ने 17 गेंदों में दो चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए 43 रन बनाये। अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने प्रभसिमरन सिंह को पगबाधा आउट कर दिल्ली की मैच में वापसी कराई। प्रभसिमरन सिंह ने 26 गेंदों में नौ चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए 76 रनों की पारी खेली। नेहाल बढेरा (25) रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए।