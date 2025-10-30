Cricket Logo
विश्लेषणIndian Women Cricket Team into the final of Womens Cricket World Cup 2025 with World Record run chase vs Australia
नए भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, वुमेंस वर्ल्ड कप में बना दिया रन चेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड

नए भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, वुमेंस वर्ल्ड कप में बना दिया रन चेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड

संक्षेप: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी रन चेज को उन्होंने हासिल किया है। हैरानी की बात ये है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल मैच में मात दी है, जो सात बार की चैंपियन है। 

Thu, 30 Oct 2025 11:00 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है और दिखा दिया है कि ये नए भारत की बेटियां हैं। वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, जो सात बार की विश्व कप चैंपियन है और 8 साल में पहली बार कोई मुकाबला हारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी रन चेज को हासिल कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। जेमिमा के शतक और हरमनप्रीत कौर के दमदार अर्धशतक की बदौलत भारत ने 339 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करते हुए 5 विकेट से जीत हासिल की।

आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी टीम वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास में नॉकआउट मैच में 250 से ज्यादा का टारगेट हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न सिर्फ 250, बल्कि 339 रनों का टारगेट चेज करके विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसी के साथ तय हो गया है कि इस बार एक नया विश्व चैंपियन महिला क्रिकेट को मिलने वाला है, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका ने कभी वनडे विश्व कप नहीं जीता है। भारतीय टीम ने तीसरी बार विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया है। पहले दो मौकों पर भारतीय टीम को हार मिली थी।

वुमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की ये सबसे बड़ी रन चेज भी है। वुमेंस वनडे क्रिकेट में इसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने 331 रनों का टारगेट चेज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ ही हासिल किया था। भारत ने इस विश्व रिकॉर्ड को ऑस्ट्रेलिया ने छीन लिया है। श्रीलंका ने 302 रनों का टारगेट चेज किया हुआ है। सिर्फ यही तीन टीमें हैं, जिन्होंने वुमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 प्लस का टारगेट चेज किया है। भारतीय टीम ने भी अपने इतिहास में पहली बार दूसरी ईनिंग में इतने रन बनाए हैं।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का लेखा-जोखा

इस मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए फोएबे लिचफील्ड ने 119 रन, एलिस पैरी ने 77 और एश्ली गार्डनर ने 63 रनों की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया ने सभी विकेट जरूर खोए, लेकिन 338 रन बनाए। भारत के लिए 2-2 विकेट श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने चटकाए। भारतीय टीम जब 339 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत अच्छी नहीं रही।

पहला विकेट 13 और दूसरा विकेट 59 रन पर गिर गया था। इसके बाद 150 रनों से ज्यादा की साझेदारी कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स के बीच हुई। 89 रनों की पारी हरमन खेलकर आउट हुईं, लेकिन जेमिमा 127 रन बनाकर नाबाद रहीं। 17 गेंदों में 24 रन दीप्ति शर्मा और 16 गेंदों में 26 रन ऋचा घोष ने बनाए। 8 गेंदों में 15 रन अमनजोत कौर बनाकर नाबाद रहीं। 5 विकेट से ये मैच भारत ने जीता। 49वें ओवर के तीसरी गेंद पर ही 339 रनों का टारगेट भारत ने चेज कर लिया।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
