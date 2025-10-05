India Women vs Pakistan Women Head to Head In ODI Cricket History know all stats ahead IND vs PAK World Cup 2025 Clash जब-जब भिड़ी इंडिया और पाकिस्तान की महिला टीम, हमेशा लहराया है तिरंगा; यहां देख लीजिए रिकॉर्ड, Analysis Hindi News - Hindustan
जब-जब भिड़ी इंडिया और पाकिस्तान की महिला टीम, हमेशा लहराया है तिरंगा; यहां देख लीजिए रिकॉर्ड

वुमेंस क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वनडे क्रिकेट में कुल 11 मुकाबले खेले गए हैं और सभी मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है। वनडे विश्व कप में 4 बार दोनों का आमना-सामना हुआ है और चारों बार भारत ही जीता है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 09:53 AM
जब-जब भिड़ी इंडिया और पाकिस्तान की महिला टीम, हमेशा लहराया है तिरंगा; यहां देख लीजिए रिकॉर्ड

India Women vs Pakistan Women Head To head: इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत पिछले 3 रविवार को हो चुकी है। आज फिर से रविवार और लगातार चौथे रविवार को इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच देखने को मिलने वाला है। पिछले तीन संडे पड़ोसियों के भारत ने बिगाड़ दिए हैं और अब चौथे संडे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बारी है कि वह पाकिस्तान को धूल चटाए। वनडे विश्व कप तो छोड़ दीजिए, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान की महिला टीम कभी भी भारतीय टीम के खिलाफ मुकाबला नहीं जीत सकी है।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हेड टू हेड की बात करें तो दोनों के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं और हर बार भारतीय टीम को ही जीत मिली है। इनमें से चार मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच वुमेंस वनडे विश्व कप में खेले गए हैं और उन मैचों का नतीजा भी टीम इंडिया के पक्ष में रहा है। इस तरह 50 ओवर की क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ खाली हाथ रही है। मौजूदा टीम और फॉर्म को देखें तो भारतीय टीम 12वीं बार भी पाकिस्तान को हराने में सक्षम है और आज कोलंबो में होने वाले मैच के बाद स्कोरलाइन 12-0 हो सकती है।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट विश्व कप 2025 में टीम इंडिया और पाकिस्तान ने एक-एक मुकाबला खेल लिया है। भारतीय टीम अपना एक मैच श्रीलंका के खिलाफ जीत चुकी है, जबकि पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया अगर आज का मुकाबला जीतने में सफल होती है तो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच जाएगी। इस समय भारत चौथे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जो एक मुकाबला जीत चुकी है और एक मैच हार गई है। भारत 2 जीत के साथ शीर्ष पर पहुंच सकता है।

Womens Cricket World cup 2025

