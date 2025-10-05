जब-जब भिड़ी इंडिया और पाकिस्तान की महिला टीम, हमेशा लहराया है तिरंगा; यहां देख लीजिए रिकॉर्ड

वुमेंस क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वनडे क्रिकेट में कुल 11 मुकाबले खेले गए हैं और सभी मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है। वनडे विश्व कप में 4 बार दोनों का आमना-सामना हुआ है और चारों बार भारत ही जीता है।

India Women vs Pakistan Women Head To head: इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत पिछले 3 रविवार को हो चुकी है। आज फिर से रविवार और लगातार चौथे रविवार को इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच देखने को मिलने वाला है। पिछले तीन संडे पड़ोसियों के भारत ने बिगाड़ दिए हैं और अब चौथे संडे पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बारी है कि वह पाकिस्तान को धूल चटाए। वनडे विश्व कप तो छोड़ दीजिए, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान की महिला टीम कभी भी भारतीय टीम के खिलाफ मुकाबला नहीं जीत सकी है।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में हेड टू हेड की बात करें तो दोनों के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं और हर बार भारतीय टीम को ही जीत मिली है। इनमें से चार मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच वुमेंस वनडे विश्व कप में खेले गए हैं और उन मैचों का नतीजा भी टीम इंडिया के पक्ष में रहा है। इस तरह 50 ओवर की क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ खाली हाथ रही है। मौजूदा टीम और फॉर्म को देखें तो भारतीय टीम 12वीं बार भी पाकिस्तान को हराने में सक्षम है और आज कोलंबो में होने वाले मैच के बाद स्कोरलाइन 12-0 हो सकती है।