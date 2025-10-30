Ind vs Aus Semifinal Live Score: इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल के लिए लड़ाई, ढाई बजे होगा टॉस

India vs Australia Semifinal Live

India vs Australia Womens World Cup 2025 Semifinal Live Score: इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है। ये मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। वुमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम लंबे समय से सेमीफाइनल मैच नहीं हारी है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए फाइनल में पहुंचना एक कठिन चुनौती होगी। हालांकि, भारत 2017 में ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में मात दे चुका है। इस सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट कटाया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल को टॉप किया है, जबकि भारत जैसे-तैसे सेमीफाइनल में पहुंचा है।

30 Oct 2025, 02:17:38 PM IST Ind vs Aus Womens WC Semifinal LIVE Score: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड 60 मैचों की इस प्रतिद्वंद्विता में ऑस्ट्रेलिया 49-11 से आगे है, और विश्व कप में उसका रिकॉर्ड 11-3 है। 2017 के महामुकाबले के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत से सिर्फ दो वनडे मैच गंवाए हैं। ऐसे में टीम इंडिया के लिए इस मैच में मुश्किल जरूर होगी।

30 Oct 2025, 01:59:16 PM IST Ind vs Aus Womens WC Semifinal LIVE Score: बारिश बिगाड़ सकती है खेल नवी मुंबई में मौसम अच्छा नहीं है। बारिश इस मैच में खेल खराब कर सकती है। इस टूर्नामेंट में कई मुकाबले बारिश में धुल चुके हैं। इस मैच के लिए रिजर्व डे जरूर है, लेकिन फैंस चाहेंगे कि मुकाबला पूरा खेला जाए।

30 Oct 2025, 01:12:23 PM IST Ind vs Aus Womens WC Semifinal LIVE Score: 3 बजे शुरू होगा मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। ढाई बजे इस मैच में टॉस होगा।