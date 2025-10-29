IND vs AUS 1st T20I LIVE Score: T20 क्रिकेट में विजयी अभियान जारी रखने उतरेगी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से सामना

29 Oct 2025, 10:44:36 AM IST
India vs Australia 1st T20I LIVE Score: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पांच मैच की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कैनबरा में खेला जाना है। भारतीय क्रिकेट टीम T20 क्रिकेट में विजयी अभियान जारी रखने उतरेगी। हालांकि, इससे पहले भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हार मिली थी, लेकिन मोमेंटम भारत के पास है, क्योंकि आखिरी मैच भारत ने ही जीता था। टी20 एशिया कप 2025 में भारत को किसी भी मैच में हार नहीं मिली थी, लेकिन अब सामना भारत का ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम से है, जिसमें टी20 क्रिकेट के एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के अनुसार शाम को सवा सात मैच शुरू होगा। उस समय भारत में दोपहर पौने 2 बजे होंगे।
India vs Australia 1st T20I LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया का घर पर 17 साल का सूखा
India vs Australia 1st T20I LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया ने 2008 के बाद भारत के खिलाफ अपने घर पर कोई टी20 सीरीज नहीं जीती है। जी हां, 17 साल पहले कंगारुओं ने अपने घर भारत के खिलाफ आखिरी सीरीज जीती थी।
India vs Australia LIVE Score: इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का स्क्वॉड
ऑस्ट्रेलिया टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, टिम डेविड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, सीन एबॉट, मैथ्यू कुहनेमन, जोश हेजलवुड, जोश फिलिप, नाथन एलिस, तनवीर सांघा और बेन ड्वारशुइस
भारत टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा और जितेश शर्मा