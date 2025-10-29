IND vs AUS 1st T20I LIVE Score: T20 क्रिकेट में विजयी अभियान जारी रखने उतरेगी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से सामना

India vs Australia 1st T20I Live Score

India vs Australia 1st T20I LIVE Score: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पांच मैच की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कैनबरा में खेला जाना है। भारतीय क्रिकेट टीम T20 क्रिकेट में विजयी अभियान जारी रखने उतरेगी। हालांकि, इससे पहले भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हार मिली थी, लेकिन मोमेंटम भारत के पास है, क्योंकि आखिरी मैच भारत ने ही जीता था। टी20 एशिया कप 2025 में भारत को किसी भी मैच में हार नहीं मिली थी, लेकिन अब सामना भारत का ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम से है, जिसमें टी20 क्रिकेट के एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के अनुसार शाम को सवा सात मैच शुरू होगा। उस समय भारत में दोपहर पौने 2 बजे होंगे।

29 Oct 2025, 10:44:36 AM IST India vs Australia 1st T20I LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया का घर पर 17 साल का सूखा India vs Australia 1st T20I LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया ने 2008 के बाद भारत के खिलाफ अपने घर पर कोई टी20 सीरीज नहीं जीती है। जी हां, 17 साल पहले कंगारुओं ने अपने घर भारत के खिलाफ आखिरी सीरीज जीती थी।