ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2025 में भारत को दिया 'गहरा जख्म', चेज किया वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर
India Women vs Australia Women: ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत के खिलाफ तीन विकेट से करीबी जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने 331 का टारगेट चेज किया।
ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत को 'गहरा जख्म' देते हुए तीन विकेट से जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने विशाखापट्टनम में छह गेंद बाकी रहते 331 का टारगेट चेज कर नया कीर्तिमान रच डाला। ऑस्ट्रेलिया ने महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया है। आस्ट्रेलियाई टीम ने महिला वनडे में पहली बार 300 प्लस के लक्ष्य हासिल किया। महिला वर्ल्ड कप में इससे पहले सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने का रिकॉर्ड भी आस्ट्रेलिया के नाम था। ऑस्ट्रेलिाय ने 2022 में भारत के खिलाफ आकलैंड में 278 रन का लक्ष्य हासिल किया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान एलिसा हीली ने शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने 107 गेंदों में 21 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 147 रन बनाए। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं। ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में चार मैचों तीसरी जीत दर्ज की है। उसका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा। वहीं, हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी है।
हीली ने मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दिलाई। उन्होंने फोएबे लिचफील्ड (39 गेंदों में 40) के साथ पहले विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी की। बेथ मूनी (4) का बल्ला नहीं चला जबिका एनाबेल सदरलैंड का खाता नहीं खुला। हीली ने एशले गार्डनर (46 गेंदों में 45) के संग 95 रनों की पार्टनरशिप की। हीली जब 39वें ओवर में आउट हुईं तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 265/4 था। एलिस पैरी (52 गेंदों में नाबाद 47) ने चोट के कारण मैदान छोड़ने के बाद वापसी करके टीम को जीत तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दो ओवर में 13 रन की जरूरत थी लेकिन पैरी और किम गार्थ (13 गेंदों में नाबाद 14) ने स्नेह राणा द्वारा डाले गए 49वें ओवर में भारत से जीत ली। गार्थ ने दूसरी गेंद पर चौका लगाया और तीसरी पर सिंगल निकाला। पैरी ने चौथी गेंद पर और गार्थ ने पांचवीं गेंद पर एक रन बनाया। पैरी फिर स्ट्राइक पर आईं और उन्होंने छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया की जीत की नैया पार लगाई। भारत की ओर से श्री चरणी ने तीन, दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने दो-दो विकेट झटके।
महिला वनडे में सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े टारगेट
331 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, विशाखापट्टनम, 2025 वर्ल्ड कप
302 - श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका, पोटचेफस्ट्रूम, 2024
289 - ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड, नॉर्थ सिडनी, 2012
283 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वानखेड़े, 2023
282 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, न्यू चंडीगढ़, 2025
ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। पहली बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 48.5 ओवर में 330 रन पर ऑलआउट हुई। यह भारत का महिला वनडे वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर है। स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने फॉर्म में लौटीं। उन्होंने 66 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और तीन छक्के शामिल हैं। मंधाना ने प्रतिका रावल (96 गेंदों में 75) के साथ 155 रन की साझेदारी की। पिछले तीन मैचों में नाकाम रहा भारत का शीर्षक्रम इस अहम मुकाबले में अपेक्षाओं पर खरा उतरा। दोनों सलामी बल्लेबाजों के अलावा हरलीन देयोल (38),जेमिमा रौड्रिग्स (33) और रिचा घोष (32) ने भी उपयोगी पारियां खेली। निचले क्रम से कोई योगदान नहीं मिल सका। भारत ने आखिरी छह विकेट 36 रन के भीतर गंवा दिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए सदरलैंड ने पांच विकेट चटकाए। सोफी मोलिन्यूक्स ने तीन विकेट निकाले। भारत को अब सेमीफाइनल में एंट्री की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए इंग्लैंड , न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अगले तीनों मैच जीतने के अलावा बाकी मैचों के रिजल्ट भी अनुकूल रहने की दुआ करनी होगी।
