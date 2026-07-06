विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सिर्फ 3 मैचों में मौका और फिर छुट्टी, बीते 7 महीनों में संजू के उतार-चढ़ाव की कहानी
न्यूजीलैंड सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड, फिर आईपीएल में चेन्नई के लिए अच्छा प्रदर्शन। आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों में और इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में फेल। इसके बाद टीम से ड्रॉप। जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम से ड्रॉप। संजू सैसमन के उतार-चढ़ाव की कहानी जानिए।
टी-20 विश्न कप 2026 के हीरो संजू सैमसन की भारतीय टीम से छुट्टी कर दी गई है। जिम्बाब्वे सीरीज के लिए सेम बैटिंग ऑर्डर होने के बावजूद संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं दी गई है। उन्हें प्लेइंग XI नहीं, 15 सदस्यीय टीम में भी जगह नहीं मिली है। संजू के लिए विश्व कप के बाद के तीन मुकाबले अच्छे नहीं गुजरे थे। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों में केवल पांच रन बनाए थे और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। इन तीन मुकाबलों में फेल होने के बाद संजू सैमसन को इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज में दूसरे टी-20 मैच की प्लेइंग XI से ड्रॉप कर दिया गया और उसके दो दिन बाद जिम्बाब्वे सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान किया गया, जिसमें संजू का नाम नहीं है।
संजू सैसमन के करियर के लिए उनकी जिंदगी के पिछले सात महीने ऐसे ही रहे हैं। उन्हें फरवरी- मार्च 2026 में भारत की विश्व कप 2026 की टीम के स्क्वॉड में शामिल तो किया गया, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया ने अपनी विश्व कप की तैयारियों के लिए न्यूजीलैंड से पांच मैचों की सीरीज जनवरी में खेली, उस पूरी सीरीज में संजू सैमसन फेल रहे। संजू सैमसन ने पांच मैचों की इस सीरीज में सिर्फ 46 रन बनाए। पहले मैच में उन्होंने 10 गेंदों में 7 रन बनाए, दूसरे मुकाबले में पांच गेंदों में 6 रन, तीसरे में शून्य में आउट हो गए। उसके बाद चौथे मुकाबले में उनके बल्ले से 15 गेंदों में 24 रन निकले। आखिरी मैच में उन्होंने 6 गेंदों में 6 रन बनाए। विश्व कप से पहले इतनी खराब फॉर्म से गुजर रहे संजू को जाहिर सी बात है टीम से ड्रॉप होना ही था। ऐसा ही हुआ। भारत के लिए टी-20 विश्व कप में संजू सैमसन की जगह ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग की। हालांकि, जब टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा तब उन्होंने प्लेइंग XI में संजू सैमसन को जगह दी।
2026 टी-20 विश्व कप में किया ऐतिहासिक प्रदर्शन
2024 के टी-20 विश्व कप स्क्वॉड का हिस्सा रहे संजू सैमसन ने 2026 में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नमीबिया के खिलाफ अपना विश्व कप डेब्यू किया। इस मुकाबले में उन्होंने 3 छक्कों की मदद से 8 गेंदों में 22 रन बनाए। जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू ने 15 गेंदों में 24 रन की पारी खेली। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के मुकाबला करो या मरो का हो गया था। यह एक तरह का वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, जिसमें जो टीम जीतती, सेमीफाइनल में पहुंचती। संजू ने इस मुकाबले में 50 गेंदों में नाबाद 97 रनों की पारी खेली और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से हुआ जहां संजू ने 42 गेंदों में 89 रनों की पारी खेलकर भारत का स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया। मैच बहुत रोमांचक रहा था, जैकब बेथल अंत तक लड़े थे, लेकिन भारत ने इसे 7 रनों से जीता। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप के फाइनल मुकाबले में संजू सैमसन ने अंडर प्रेशर 46 गेंदों में 89 रनों की पारी खेली और भारत को विश्व विजेता बनाया। उन्हें शानदार प्रदर्शन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। उन्होंने सिर्फ पांच मैचों में ही 321 रन बना दिए थे और टी-20 विश्व कप के एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बैटर भी बने थे।
आईपीएल में डीसेंट, तीन मैचों में फेल और फिर छुट्टी
विश्व कप जिताने के बाद संजू सैमसन के लिए आईपीएल में भी नया अनुभव रहा। उन्होंने पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहनी। जहां 14 मुकाबलों में 2 शानदार शतकों की मदद से 43 से अधिक की औसत और 165 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 477 रन बनाए। शानदार आईपीएल के बाद आयरलैंड की सीरीज में संजू सैमसन की इंडियन जर्सी में वापसी हुई लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करने से चूक गए। और फिर दूसरे मुकाबले में उनकी छुट्टी हो गई। अगली सीरीज में भी नाम नहीं है। यह भी हो सकता है कि अब इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए तीन मैचों में मौका भी ना मिले। सवाल यह है कि क्या संजू सैमसन ने अपना आखिरी मैच खेल लिया है या इंडिया की जर्सी में वापस दिखेंगे। जवाब भविष्य के गर्त में छिपा है जो वक्त आने पर पता चलेगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।