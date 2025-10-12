वेस्टइंडीज ने अरसे बाद चखा दूसरी नई गेंद का स्वाद, टूट गया 16 पारियों से चला आ रहा अभिशाप
पिछली 16 पारियों में वेस्टइंडीज की टीम ने एक बार भी 80 ओवर से ज्यादा बल्लेबाजी नहीं की और न ही दूसरी नई गेंद का स्वाद चखा। भारत के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच के दौरान जैसे-तैसे वेस्टइंडीज की टीम 80 ओवर खेलने में सफल हुई।
वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम की हालत इस समय क्या है, अगर इसका जवाब आपको चाहिए तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि पिछली 16 पारियों में वेस्टइंडीज की टीम ने एक बार भी 80 ओवर से ज्यादा बल्लेबाजी नहीं की। भारत के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान जैसे-तैसे वेस्टइंडीज की टीम 80 ओवर खेलने में सफल हुई और भारतीय टीम ने 81वें ओवर में दूसरी नई गेंद ली। भारतीय टीम को 10वां विकेट जल्दी मिल सकता था, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने कुलदीप यादव का फाइफर कराने के लिए थोड़ा सा रिस्क लिया और उनको ज्यादा मौके विकेट चटकाने के लिए दिए।
वेस्टइंडीज ने दिल्ली टेस्ट से पहले आखिरी बार जुलाई 2023 में एक टेस्ट पारी में 80 से ज्यादा ओवर खेले थे। हैरानी की बात ये है कि उस समय भी वेस्टइंडीज के सामने भारत की टीम थी, लेकिन मैदान उनका अपना था। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने आखिरी बार दूसरी नई गेंद का सामना किया था। इसके बाद से 16 पारियों में एक बार भी कैरेबियाई टीम 80 ओवर नहीं खेल पाई, ताकि दूसरी टीम नई गेंद ले सके। अब दिल्ली टेस्ट में ऐसा हुआ, लेकिन दो ओवर में ही विकेट गिर गया और टीम ऑलआउट हो गई।
भारतीय टीम को दिल्ली टेस्ट मैच में 9वां विकेट 73वें ओवर में ही गिर गया था। इसके बाद पूरे 7 ओवर आखिरी विकेट चटकाने के लिए भारत के पास थे, लेकिन कुलदीप यादव चार विकेट निकाल चुके थे। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल ने उनको पूरा मौका दिया कि वे फाइफर निकाले। इसी बीच 7 ओवर निकल गए और दूसरी नई गेंद भी भारत ने ले ली। हालांकि, नई गेंद से दूसरे ही ओवर में कुलदीप यादव ने विकेट चटकाया और अपना फाइफर पूरा किया। साथ में वेस्टइंडीज की टीम भी ऑलआउट हो गई। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन भी दिया है।
