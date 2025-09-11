1.3 ओवर का पावरप्ले…5 ओवर में 69 रनों का टारगेट, इंग्लैंड का बारिश ने कर दिया काम खराब; मिली हार
Eng vs SA 1st T20 Match Report: 1.3 ओवर का पावरप्ले था, क्योंकि 5 ओवर में 69 रनों का टारगेट इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेज करने के लिए मिला, जिसे इंग्लैंड की टीम करने में विफल रही और पहला मैच बुरी तरह से हार गई।
इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला 10 सितंबर को कार्डिफ में खेला गया, जो बारिश से बाधित रहा। साउथ अफ्रीका की टीम ने 7.5 ओवर ही बल्लेबाजी की। साउथ अफ्रीका की टीम ने 5 विकेट खोकर 97 रन बनाए। इसके बाद बारिश ने खलल डाला और मैच बाद में छोटा कर दिया गया। इंग्लैंड को 5 ओवर में 69 रनों का टारगेट मिला, जिसमें 1.3 ओवर पावरप्ले के थे। इंग्लैंड की टीम ने कोशिश की, लेकिन टीम 54 रनों तक ही पहुंच पाई और मुकाबला 14 रनों से हार गई।
आपको जानकर हैरानी होगी कि कार्डिफ में अब तक 13 मुकाबले इंग्लैंड की टीम ने खेले हैं। इनमें से 11 मैचों में टीम को जीत मिली है, जबकि सिर्फ दो मैचों में हार मिली है और ये दोनों ही मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ थे। मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और एक रन पर ही पहला विकेट खो दिया। 33 रन पर दूसरा, 37 रन पर तीसरा विकेट जब साउथ अफ्रीका का गिरा तो ऐसा लगा कि अब साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल पैदा होगी।
हालांकि, बारिश का अंदेशा था। इसलिए साउथ अफ्रीका की टीम तेज खेली। 14 गेंदों में 28 रन एडेन मार्करम ने बनाए। 10 गेंदों में 23 रन डेवाल्ड ब्रेविस ने बनाए और 11 गेंदों में 25 रन डोनोवैन फेरेरा ने बनाए। 6 गेंदों में 13 रन ट्रिस्टन स्टब्स ने बनाए। इन सभी बल्लेबाजों ने 200 या इससे ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। स्कोरबोर्ड पर 7.5 ओवर में 97 रन लग चुके थे, लेकिन विकेट भी 5 गिर गए थे। अगर ये मैच 20-20 ओवर का होता तो इंग्लैंड को फायदा मिलता, क्योंकि इसके बाद साउथ अफ्रीका के पास बल्लेबाजी नहीं थी।
हालांकि, बारिश ने दस्तक दी और मैच काफी देर बाधित रहा। यही कारण रहा कि डकवर्थ लुईस मेथड लागू हुआ, जिसमें रनों के लिहाज से बड़ा टारगेट 5 ओवर में इंग्लैंड को मिला। इंग्लैंड के सामने 5 ओवर में 69 रनों का लक्ष्य था। पावरप्ले के सिर्फ 1.3 ओवर ही थे। फिल साल्ट पहली गेंद पर आउट हो गए। जोस बटलर ने 11 गेंदों में 25 रन जरूर बनाए और बाद में सैम करन ने 3 गेंदों में 10 रन बनाए, लेकिन जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, टॉम बैंटन और फिल साल्ट फेल रहे और इस तरह टीम 5 ओवर में 5 विकेट खोकर 54 रन बना सकी और मैच हार गई।
