रजत पाटीदार ने 3 महीने बाद एक और टीम को बनाया चैंपियन, सेंट्रल जोन ने जीता दलीप ट्रॉफी 2025 फाइनल

Duleep Trophy 2025 Winner: रजत पाटीदार की कप्तानी वाली सेंट्रल जोन टीम ने इस बार दलीप ट्रॉफी पर कब्जा किया है। साउथ जोन की टीम को इस खिताबी मैच में हार मिली। 3 महीने बाद एक और ट्रॉफी रजत पाटीदार ने उठाई है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 11:11 AM
Duleep Trophy 2025 Winner: दलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला बेंगलुरु में खेला गया। सेंट्रल जोन के सामने साउथ जोन की टीम थी। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली सेंट्रल जोन टीम ने खिताबी जीत हासिल की। रजत पाटीदार ने 3 जून को आईपीएल 2025 का खिताब बतौर कप्तान आरसीबी को दिलाया था और अब सेंट्रल जोन को दलीप ट्रॉफी का चैंपियन बनाया है। इस तरह साढ़े 3 महीने से भी कम समय में दो बड़े खिताब बतौर कप्तान रजत पाटीदार ने जीते हैं। दलीप ट्रॉफी के फाइनल में सेंट्रल जोन को 6 विकेट से जीत मिली।

इस खिताबी मैच की बात करें तो सेंट्रल जोन की टीम के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। कप्तान का ये फैसला उस समय सही साबित हुआ, जब साउथ जोन की टीम को उन्होंने 149 रनों पर ढेर कर दिया। इसके बाद सेंट्रल जोन की टीम ने पहली पारी में 511 रन बना दिए, जिससे तय हो गया था कि अब अगर मैच का नतीजा ड्रॉ भी रहता है तो भी जीत सेंट्रल जोन की टीम की ही मानी जाएगी। वहीं, मैच के आखिरी दिन तक सेंट्रल जोन ने मैच को ही जीत लिया और ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

पहली पारी में सारांश जैन ने 5 और कुमार कार्तिकेय ने 4 विकेट निकाले। साउथ जोन की ओर से कोई भी अर्धशतक तक नहीं लगा, जबकि पहली पारी में सेंट्रल जोन के लिए 194 रन यश राठौर और 104 रन कप्तान रजत पाटीदार ने बनाए। 69 रन सारांश जैन और 53 रन दानिश मालेवार ने बनाए। 4-4 विकेट गुरजपनीत सिंह और अंकित शर्मा को मिले। सेंट्रल जोन को पहली पारी के आधार पर 362 रनों की बढ़त मिली। इसके बाद दूसरी पारी में साउथ जोन ने 426 रन बनाए। इस तरह महज 65 रनों का लक्ष्य सेंट्र जोन को मिला।

दूसरी पारी में साउथ जोन की ओर से कोई शतक तो नहीं लगा, लेकिन 99 रनों की पारी अंकित शर्मा ने खेली। 84 रन आंद्रे सिद्धार्थ ने बनाए और 67 रन स्मरण रविचंद्रन ने बनाए। 45 रन रिकी भुई के बल्ले से निकले। इस बार भी कुमार कार्तिकेय ने 4 विकेट निकाले और 3 विकेट सारांश जैन को मिले। वहीं, 65 रनों का लक्ष्य सेंट्रल जोन ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया और खिताब अपने नाम कर लिया।

