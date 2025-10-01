Deepti Sharma revealed the turning point of the match,while captain Harman lavished praise on his team दीप्ति शर्मा ने बताया मैच का टर्निंग पॉइंट, कप्तान हरमन ने दिल खोलकर की अपनी टीम की तारीफ, Analysis Hindi News - Hindustan
टीम इंडिया ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत जीत के साथ की है। भारत ने श्रीलंका को हराया। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा रहीं। हरमनप्रीत कौर ने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ की।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 08:41 AM
आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप 2025 के वर्षा से प्रभावित पहले मैच में मंगलवार को गुवाहटी में डकवर्थ लुईस मेथड के तहत भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 59 रन की जीत दर्ज की। जीत के बाद भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा कि अमनजोत कौर के साथ उनकी शतकीय साझेदारी मैच का टर्निंग प्वाइंट रही। वहीं, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हमारे लिए ये गेम आसान नहीं था। हर मुकाबला इस टूर्नामेंट में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने गेंदबाजों के साथ-साथ बल्लेबाजों की भी तारीफ की।

भारत ने बीच में दो ओवर के भीतर चार विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद एक समय स्कोर छह विकेट पर 124 रन था। भारतीय टीम मुश्किल में थी, लेकिन अमनजोत (57 रन, 56 गेंद, पांच चौके, एक छक्का) और दीप्ति (53 रन, 53 गेंद, तीन चौके) ने सातवें विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी करके भारत को आठ विकेट पर 269 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। हरलीन देओल (48 रन, 64 गेंद, छह चौके) ने भी उम्दा पारी खेली।

डकवर्थ लुईस मेथड के तहत भारत के 271 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम ऑफ स्पिनरों दीप्ति (54 रन पर तीन विकेट) और स्नेह राणा (32 रन पर दो विकेट) तथा बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी (37 रन पर दो विकेट) की बलखाती गेंदों के सामने 45.4 ओवर में 211 रन पर सिमट गई। कप्तान चामरी अटापट्टू 43 रन बनाकर टीम की शीर्ष स्कोरर रहीं, जबकि निलाक्षिका सिल्वा ने 35 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं दीप्ति ने कहा कि विकेटों के पतझड़ के बीच अमनजोत के साथ उनकी साझेदारी काफी महत्वपूर्ण साबित हुई।

दीप्ति ने कहा, ‘‘यह (अमनजोत के साथ साझेदारी) टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि लगातार विकेट गिर रहे थे। मैं एक लंबी साझेदारी करना चाहती थी (और 47-48वें ओवर तक बल्लेबाजी करना चाहती थी)। हमने जो योजना बनाई थी उसे हमने अंजाम दिया। मेरे ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं था, क्योंकि मुझे इस तरह की पारियों और परिस्थितियों की आदत है। मैंने पहले भी इस तरह की पारी खेली है और अमनजोत के साथ वह साझेदारी महत्वपूर्ण थी। मुझे कोई दबाव महसूस नहीं होता, मैं अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेती हूं।’’

वहीं, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, “यह कोई आसान मैच नहीं था। हम जानते हैं कि हर मैच महत्वपूर्ण होता है और हर मैच में दबाव भी ज्यादा होता है। बीच के ओवरों में हमारे बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दीप्ति और अमनजोत ने जिस तरह से स्थिति को संभाला, वह देखने लायक था। बल्लेबाजी में गहराई हमारे लिए बेहद जरूरी है। अमनजोत और दीप्ति ने आज बेहतरीन प्रदर्शन किया।”

कप्तान ने आगे कहा, "कुल मिलाकर हमारे लिए यह एक अच्छा मैच था। क्रांति हमारे लिए विकेट लेने का एक अच्छा विकल्प रही हैं। अमनजोत दूसरे छोर से भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं और फिर स्नेह राणा और दीप्ति के ओवर बेहद अहम रहे। जब भी टीम को जरूरत पड़ी, उन्होंने ब्रेकथ्रू दिए। चरणी भी अच्छी रणनीति के साथ खेल रही हैं। मुझे लगता है कि वह अगले मैच तक ठीक हो जाएंगी (हरलीन की चोट के बारे में बात करते हुए)।"

