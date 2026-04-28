रजत पाटीदार की वो 1 गलती जिसने इतिहास बनने से रोक दिया, ऐसा करते तो मिट सकता था 49 रनों का दाग
आईपीएल 2026 का 39वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम के बीच खेला गया जिसे आरसीबी की टीम ने आसानी से 9 विकेट से जीत तो लिया, लेकिन इस मैच में आरसीबी के कप्तान और मैनेजमेंट से कुछ गलतियां ऐसी हुईं, जिसकी वजह से इतिहास बनते-बनते रह गया।
आईपीएल 2026 का 39वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम के बीच खेला गया जिसे आरसीबी की टीम ने आसानी से 9 विकेट से जीत तो लिया, लेकिन इस मैच में आरसीबी के कप्तान और मैनेजमेंट से कुछ गलतियां ऐसी हुईं, जिसकी वजह से इतिहास बनते-बनते रह गया। अगर आरसीबी के कप्तान ऐसी गलती ना करते तो शायद आरसीबी के माथे पर लगा 49 रन ऑलआउट का कलंक भी धुल जाता।
भुवनेश्वर और हेजवुड ने किस तरह बरपाया कहर
दरअसल, जब आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड इस तरह का करह बरपाएंगे। खासकर तब जब पिछले मुकाबले में इस मैदान पर 500 से अधिक रन एक ही मैच में बन चुके हों और आईपीएल के इतिहास के सबसे बड़े रन चेज को अंजाम दिया जा चुका हो। आरसीबी के गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से दिल्ली के बल्लेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और पारी का पहला ओवर डालने आए स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार ने अपनी दूसरी ही गेंद पर नए बल्लेबाज साहिल प्रकाश को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने अपने इस ओवर में 2 रन खर्चे। अगले ओवर में जोश हेजलवुड ने भुवी से भी शानदार गेंदबाजी करते हुए बैक टू बैक दो विकेट लिए। उन्होंने पहली गेंद पर लोकेश राहुल को पवेलियन भेजा, इसके बाद समीर रिजवी को भी आउट कर दिया। पारी के तीसरे ओवर में भुवी ने एक बार फिर खतरनाकर गेंदबाजी की और पहली ही गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को पवेलियन की राह दिखा दी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने अक्षर पटेल को भी पवेलियन भेजा। चौथे ओवर में नीतिश राणा को हेजलवुड ने चलता कर दिया। इस तरह डीसी का स्कोर 8 रन पर 6 विकेट हो गया था और स्थिति दयनीय थी।
कप्तान पाटीदार की चूक ने कलंक नहीं मिटने दिया
रजत पाटीदार ने 6 विकेट गिरने के बाद पारी का पांचवां और छठवां ओवर भी भुवी और हेजलवुड से ही डलवाया। इन ओवरों में इन दोनों गेंदबाजों को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन तब भी दोनों खतरनाक नजर आ रहे थे। 6 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 13 रन बनाए थे और उसके 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इस मोड़ पर लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स बहुत जल्द ही आउट हो जाएगी और आज आईपीएल के सबसे कम टोटल का रिकॉर्ड बन जाएगा। साथ ही साथ अगर ऐसा हुआ तो आरसीबी के 49 रन पर ऑलआउट वाला दाग भी धुल जाएगा। (फिलहाल, आरसीबी के पास आईपीएल में सबसे कम टोटल वाला रिकॉर्ड है) लेकिन रजत पाटीदार की चूक ने ऐसा नहीं होने दिया और आरसीबी अपना कलंक नहीं मिटा सकी।
रसिख और रोमारियो से ओवर डलवाना बड़ी निर्णायक चूक
मैच के बाद कई क्रिकेट पंडितों और प्रशंसकों ने कप्तान रजत पाटीदार के निर्णयों की आलोचना की। उन्होंने पारी का सांतवां ओवर रसिख सलाम डार से डलवाया, जबकि कई क्रिकेट पंडितों का मानना था कि यह ओवर या तो भुवनेश्वर कुमार से डलवा देते क्योंकि वे अच्छी लय में दिख रहे थे या क्रुणाल पांड्या और सुयश शर्मा को गेंद थमाते। लेकिन कप्तान पाटीदार ने पहले तो रखिस को गेंदबाजी दी, जहां से रनों पर लगा अंकुश का बांध टूट गया और एकाएक तेज गति से रन बनने लगे और इसके बाद रोमारियो शेफर्ड को गेंदबाजी पर लगा दिया। उन्होंने रोमारियो से दो ओवर करा दिए जिसमें वे तुलनात्मक रूप से काफी महंगे साबित हुए। क्रिकेट पंडितों का मानना है कि पाटीदार ने रसिख और रोमोरियो को गेंदबाजी देकर बहुत बड़ी गलती की, वर्ना उसका 49 रनों का दाग हमेशा के लिए धुल जाता।
भुवी-हेजलवुड नहीं कंप्लीट कर पाए चार ओवर का कोटा
पाटीदार की कप्तानी में लिए गए फैसलों का आलम ये रहा कि जोश हेजलवुड ने अपना चौथा ओवर पारी के 17वें ओवर में डाला, जबकि भुवनेश्वर कुमार को चौथा ओवर डालने का मौका ही नहीं मिला। भुवी ने आज के मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 5 रन देकर 3 विकेट लिए थे वहीं, जोश हेजलवुड ने 3.3 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इन दोनों गेंदबाजों के चौथे ओवर का अगर आरसीबी के कप्तान सही से इस्तेमाल करते तो जिस घातक लय में घायल शेर की भांति ये दोनों नजर आ रहे थे कहना गलत नहीं होगा कि 49 से कम के स्कोर पर भी डीसी को आउट कर सकते थे। रोमारियो और रसिख को पावरप्ले के बाद गेंदबाजी देना आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की वह गलती थी, जिसे फैंस अब तक नहीं भुला पा रहे हैं। अगर पाटीदार ये गलती नहीं करते तो बहुत संभावना थी कि डीसी की टीम 49 से पहले पवेलियन लौट जाती खासकर तब जब टीम के 6 विकेट सिर्फ 8 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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