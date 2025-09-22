CPL 2025 Winner: ट्रिनबागो नाइट राइडर्स 5वीं बार बनी चैंपियन, इस टीम ने 7वीं बार फाइनल में झेली हार

CPL 2025 Winner: ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने रिकॉर्ड पांचवीं बार कैरेबियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। पहले से ही सीपीएल की सबसे सफल टीम टीकेआर थी और अब अपने ही रिकॉर्ड को और भी ज्यादा मजबूत इस टीम ने किया है।

CPL 2025 Winner: ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने रिकॉर्ड पांचवीं बार कैरेबियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी उठाई है। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स पहले से ही सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम थी और अब रविवार 21 सितंबर (भारत में 22 सितंबर) को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने पांचवां खिताब जीता है। इस तरह टीकेआर ने अपने ही रिकॉर्ड को और भी ज्यादा मजबूत किया है। 5 साल के इंतजार के बाद फिर से ट्रिनबागो की टीम चैंपियन बनी है। वहीं, फाइनल मैच में गयाना अमेजन वॉरियर्स को हार मिली है। सातवीं बार खिताबी मैच में गयाना अमेजन वॉरियर्स को हार झेलनी पड़ी है।

कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी सीपीएल के 11वें सीजन के फाइनल में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और गयाना अमेजन वॉरियर्स की भिड़ंत देखने को मिली। मुकाबला हाई स्कोरिंग नहीं था, लेकिन एक समय पर लगा था कि मैच रोमांचक मोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि, अकील हुसैन ने मैच को 18वें ओवर में ही खत्म कर दिया। गयाना की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 130 रन ही 8 विकेट खोकर बनाए थे, जिसमें 30 रन इफ्तिखार अहमद, 28 रन बेन डरमॉट ने बनाए और 25 रन ड्वाइन प्रिटोरियस ने बनाए।

ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की ओर से सौरभ नेत्रवल्कर ने 3 विकेट निकाले, जबकि 2 विकेट अकील हुसैन को मिले। वहीं, 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ट्रिनबागो की टीम को अच्छी शुरुआत मिली, क्योंकि 33 रन 15 गेंदों में टीम ने बना लिए थे। इसके बाद विकेट गिरते चले गए तो लगा कि मैच रोमांचक हो सकता है। 116 रन पर 7 विकेट टीकेआर ने खो दिए थे, लेकिन अकील हुसैन ने 7 गेंदों में 16 रन जड़कर टीम को जीत दिलाई। अकील हुसैन प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि किरोन पोलार्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे।