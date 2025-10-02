ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ किया महिला वनडे विश्व कप 2025 का आगाज, न्यूजीलैंड को 89 रनों से हराया

Women's Cricket World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में जीत के साथ आगाज किया है। न्यूजीलैंड की टीम को करारी शिकस्त पहले मैच में मिली है। ऑस्ट्रेलिया ने 89 रनों से कीवी टीम को हराया।

Women's Cricket World Cup 2025: अनुभवी ऑलराउंडर एशले गार्डनर (115 रन) के शतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के अपने शुरूआती मुकाबले में बुधवार को इंदौर में न्यूजीलैंड को 89 रन से शिकस्त दी। गार्डनर के दूसरे वनडे शतक से ऑस्ट्रेलियाई टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद शुरूआती झटकों से उबरने में सफल रही और 49.3 ओवर में 326 रन का विशाल स्कोर खड़ा करके आउट हो गई।

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम कप्तान सोफी डिवाइन (111 रन, 112 गेंद) की पारी के बावजूद 43.2 ओवर में 237 रन पर सिमट गई जिसमें ऑस्ट्रेलिया की शानदार गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज अनाबेल सदरलैंड (26 रन देकर तीन विकेट) और अलाना किंग (44 रन देकर दो विकेट) के अलावा सोफी मोलिनू (25 रन देकर तीन विकेट) की स्पिन जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया।

न्यूजीलैंड ने दूसरे ओवर में बिना रन जुटाए अपनी दोनों सलामी बल्लेबाज सूजी बेट्स और जॉर्जिया प्लिमर के विकेट गंवा दिए थे। बेट्स जहां मोलिनू की गेंद पर बोल्ड हुईं तो वहीं प्लिमर रन आउट हो गईं। इसके बाद अमेलिया केर और डिवाइन ने पारी को संभाला, पर टीम शुरूआती झटकों से उबरने में नाकाम रही। डिवाइन ने अमेलिया केर (33 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 75 रन, ब्रुक हालिडे (28 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 52 रन और इसाबेला गेज (28 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 54 रन की भागीदारी निभाई।

इतना ही काफी नहीं था और डिवाइन के आउट होते ही पूरी टीम जल्द ही सिमट गई। इससे पहले गार्डनर ने शतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 326 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की। गार्डनर ने अपनी पारी के दौरान 83 गेंद का सामना करते हुए 16 चौके और एक छक्का लगाया। उनके अलावा फोबे लिचफील्ड ने 45 रन, किम गार्थ ने 38 रन और एलिस पैरी ने 33 रन का योगदान दिया।

न्यूजीलैंड के लिए जेस केर और लिया ताहुहु ने तीन तीन जबकि ब्री इलिंग और अमेलिया केर ने दो दो विकेट झटके। गार्डनर 19वें ओवर में क्रीज पर उतरीं, तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 113 रन था। उन्होंने महज 77 गेंद में अपना दूसरा वनडे शतक जड़ दिया और टीम के बड़े स्कोर की नींव रखी। अपना 81वां मैच खेल रहीं गार्डनर आखिर में 47वें ओवर में आउट हो गईं लेकिन तब तक उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर बना लिया था और ऑस्ट्रेलियाई टीम भी 300 रन के पार पहुंच चुकी थी।

इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरूआत की लेकिन चार ओवर में 20 रन पर तीन विकेट गंवा दिए। कप्तान एलिस हीली (19) और फोबे लिचफील्ड (45) ने शानदार शुरुआत करते हुए आसानी से बाउंड्री लगाईं। लेकिन हीली पांचवें ओवर में कवर पर सूजी बेट्स को कैच थमाकर ब्री इलिंग का शिकार हो गईं।

अपनी सलामी जोड़ीदार के आउट होने का लिचफील्ड पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने सातवें ओवर में इलिंग पर एक छक्का और एक चौका जड़ा। न्यूजीलैंड की लेग स्पिनर अमेलिया केर ने 11वें ओवर में गुगली डालकर लिचफील्ड को आउट कर अपना 100वां विकेट हासिल किया। इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर दो विकेट पर 81 रन था। टीम ने 17वें ओवर में 100 रन पूरे किए लेकिन स्कोरिंग गति थोड़ी कम हो गई थी। पैरी अगले ओवर में ताहुहु का शिकार हो गईं।