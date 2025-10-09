अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को लगाई धोबी पछाड़, पहले वनडे मैच में बुरी तरह हराया

अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है। हालांकि, इससे पहले खेली गई टी20 सीरीज में अफगानिस्तान को हार मिली थी। राशिद खान ने इस मुकाबले में 3 विकेट निकाले।

अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच यूएई में अब तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। 3-0 से अफगानिस्तान को इससे पहले खेली गई टी20 सीरीज में बांग्लादेश के हाथों हार मिली थी, लेकिन वनडे सीरीज की शुरुआत अफगानी टीम ने जीत के साथ की। अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को धोबी पछाड़ लगाई है और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले वनडे मैच को अफगानिस्तान की टीम ने 5 विकेट के अंतर से जीता, जिसमें अजमतुल्लाह उमरजई अपने दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

बांग्लादेश की टीम 48.5 ओवर में 221 रन बनाकर ढेर हो गई थी। अफगानिस्तान के लिए 3-3 विकेट अजमतुल्लाह उमरजई और राशिद खान ने निकाले थे। 2 विकेट अल्लाह गजनफर को मिले थे और एक सफलता नानगेलिया खरोटे को मिली थी। एक विकेट बांग्लादेश का रन आउट के रूप में गिरा। बांग्लादेश के लिए 60 रनों की पारी कप्तान मेहिदी हसन मिराज ने खेली थी, जबकि 56 रन तोहिद ह्रदॉय ने बनाए थे। इनके अलावा किसी बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला। हालांकि, शुरुआत कई बल्लेबाजों को मिली।