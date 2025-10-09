Afghanistan beat Bangladesh in 1st ODI Match Rashid Khan took 3 wickets Rahmanullah Gurbaz Rahmat Shah fifties अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को लगाई धोबी पछाड़, पहले वनडे मैच में बुरी तरह हराया, Analysis Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़विश्लेषणAfghanistan beat Bangladesh in 1st ODI Match Rashid Khan took 3 wickets Rahmanullah Gurbaz Rahmat Shah fifties

अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को लगाई धोबी पछाड़, पहले वनडे मैच में बुरी तरह हराया

अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है। हालांकि, इससे पहले खेली गई टी20 सीरीज में अफगानिस्तान को हार मिली थी। राशिद खान ने इस मुकाबले में 3 विकेट निकाले।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 07:59 AM
share Share
Follow Us on
अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को लगाई धोबी पछाड़, पहले वनडे मैच में बुरी तरह हराया

अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच यूएई में अब तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। 3-0 से अफगानिस्तान को इससे पहले खेली गई टी20 सीरीज में बांग्लादेश के हाथों हार मिली थी, लेकिन वनडे सीरीज की शुरुआत अफगानी टीम ने जीत के साथ की। अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को धोबी पछाड़ लगाई है और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले वनडे मैच को अफगानिस्तान की टीम ने 5 विकेट के अंतर से जीता, जिसमें अजमतुल्लाह उमरजई अपने दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

बांग्लादेश की टीम 48.5 ओवर में 221 रन बनाकर ढेर हो गई थी। अफगानिस्तान के लिए 3-3 विकेट अजमतुल्लाह उमरजई और राशिद खान ने निकाले थे। 2 विकेट अल्लाह गजनफर को मिले थे और एक सफलता नानगेलिया खरोटे को मिली थी। एक विकेट बांग्लादेश का रन आउट के रूप में गिरा। बांग्लादेश के लिए 60 रनों की पारी कप्तान मेहिदी हसन मिराज ने खेली थी, जबकि 56 रन तोहिद ह्रदॉय ने बनाए थे। इनके अलावा किसी बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला। हालांकि, शुरुआत कई बल्लेबाजों को मिली।

ये भी पढ़ें:वेस्टइंडीज की ODI और T20 टीम का ऐलान, शाई होप कप्तान; इस युवा की चमकी किस्मत

अफगानिस्तान की टीम 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो टीम को शुरुआत रहमनुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 52 रन जोड़े और जीत की नींव रखी। इस दौरान जादरान 23 रन बनाकर आउट हुए और जल्द ही एक और झटका अफगानिस्तान को लगा, लेकिन गुरबाज और रहमत शाह ने एक और साझेदारी कर टीम को जीवित रखा। रहमत शाह 70 गेंदों में 50 रन और गुरबाज 76 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए। 44 गेंदों में 40 रन अजतुल्लाह उमरजई ने बनाए। वहीं, 33 रनों की पारी कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने खेली। 11 रन मोहम्मद नबी के बल्ले से निकले। अफगानिस्तान ने 5 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया।

Afghanistan Cricket Team Rashid Khan Bangladesh Cricket Team

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।