Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़amount for which the PSL franchise was sold is equivalent to what Rishabh Pant and Shreyas Iyer earned together in IPL
PSL की फ्रेंचाइजी जितने में बिकी उतने तो IPL में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने मिलकर बटोर लिए थे

PSL की फ्रेंचाइजी जितने में बिकी उतने तो IPL में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने मिलकर बटोर लिए थे

संक्षेप:

पाकिस्तान सुपर लीग ने 2026 के सीजन से पहले विस्तार किया है और 2 नई फ्रेंचाइजियों को जोड़ा है। उसके लिए बाकायदा बोलियां लगीं। पीएसएल के फ्रेंचाइजी को जितने में खरीदा गया, उतना तो आईपीएल की फ्रेंचाइजी सिर्फ कुछ चुनिंदा सुपर स्टार प्लेयर को खरीदने में खर्च कर देती हैं।

Jan 09, 2026 11:34 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान डींगे हाकता रहता है पीएसएल का। उसे दुनिया की बेस्ट क्रिकेट लीग तक बताने का हास्यास्पद दावा करता है। आईपीएल से भी ऊपर। लेकिन क्या दोनों लीग में कोई तुलना भी है? वित्तीय आधार पर तो दूर तलक कोई तुलना नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग ने 2026 के सीजन से पहले विस्तार किया है और 2 नई फ्रेंचाइजियों को जोड़ा है। उसके लिए बाकायदा बोलियां लगीं। पीएसएल की फ्रेंचाइजी को जितने में खरीदा गया, उतना तो आईपीएल की फ्रेंचाइजी बस कुछ चुनिंदा स्टार खिलाड़ियों को खरीदने में खर्च कर देती हैं।

ओजेड डिवेलपर्स ने सियालकोट की फ्रेंचाइजी को 65.6 लाख डॉलर में खरीदा। वहीं अमेरिका स्थित एविएशन और हेल्थकेयर सेक्टर से जुड़े एफकेएस ग्रुप ने हैदराबाद को 62 लाख डॉलर में खरीदा।

अब जरा भारतीय रुपये में इनकी कीमत देख लीजिए। सियालकोट फ्रेंचाइजी की कीमत हुई 58.38 करोड़ रुपये और हैदराबाद फ्रेंचाइजी की कीमत हुई 55.57 करोड़ रुपये।

आईपीएल के पिछले सीजन में खिलाड़ियों की नीलामी पर नजर डालें तो सिर्फ ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये मिले थे। श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ और वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये। इनमें से किन्हीं भी दो खिलाड़ियों की कीमत जोड़ दीजिए तो वो पीएसएल की दोनों नई फ्रेंचाइजियों में से किसी की भी कीमत के लगभग बराबर है।

आईपीएल में अगर हाल में नई फ्रेंचाइजियों के जुड़ने की बात करें तो 2021 में लखनऊ सुपर जॉइंट्स और गुजरात टाइटंस जुड़ी थीं। एलएसजी को 7,090 करोड़ रुपये में खरीदा गया और जीटी को 5,625 करोड़ रुपये में। ये पीएसएल की इन टीमों की कीमत का करीब 100 से 125 गुना है।

इस बीच पीएसएल फ्रेंचाइजीज की बोली से मुल्तान सुल्तान के पूर्व मालिक अली खान तरीन दूर रहे जबकि वह बोली में हिस्सा ले सकते थे। इस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जब कभी मुल्तान टीम की बोली लगेगी तो वह तैयार रहेंगे। फिलहाल मुल्तान सुल्तान को इस सीजन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाएगा।

