Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Amol Muzumdar sir always tells the players to be ready for bowling says Shafali Verma
अमोल सर हमेशा खिलाड़ियों से कहते हैं कि सभी गेंदबाजी के लिए तैयार रहें: शेफाली वर्मा

अमोल सर हमेशा खिलाड़ियों से कहते हैं कि सभी गेंदबाजी के लिए तैयार रहें: शेफाली वर्मा

संक्षेप:

भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने टीम में हर तरह की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहने पर जोर देते हुए कहा कि मुख्य कोच अमोल मजूमदार प्रत्येक खिलाड़ी से गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि सभी बल्लेबाज नियमित रूप से नेट पर गेंदबाजी करते हैं।

Dec 24, 2025 12:28 pm ISTChandra Prakash Pandey विशाखापत्तनम
share Share
Follow Us on

भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने टीम में हर तरह की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहने पर जोर देते हुए कहा कि मुख्य कोच अमोल मजूमदार प्रत्येक खिलाड़ी से गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि सभी बल्लेबाज नियमित रूप से नेट पर गेंदबाजी करते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शेफाली ने 34 गेंदों में 69 रन बनाकर मंगलवार को विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को सात विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत से भारत ने पांच मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली।

शेफाली ने मैच के बाद संवाददाताओं से गेंदबाजी के विकल्पों पर चर्चा करते हुए कहा, ‘मैं अपने बारे में बात करूंगी। मुझे गेंदबाजी करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि जब हम फील्डिंग करते-करते ऊब जाते हैं, तो हमें गेंदबाजी करने का मौका मिलता है। इस तरह हम टीम के लिए और अधिक योगदान दे पाते हैं।’

ये भी पढ़ें:21 साल की छोरी का T20I क्रिकेट में एकछत्र राज, शेफाली ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा

उन्होंने कहा, ‘अमोल सर हमेशा खिलाड़ियों से कहते हैं कि कोई भी गेंदबाजी कर सकता है और सभी को तैयार रहना चाहिए। हम सभी नेट में लगातार गेंदबाजी करते रहते हैं। हम इसके लिए तैयारी करते हैं। हम सभी गेंदबाजी करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। स्मृति (मंधाना) दीदी भी ऐसा करती हैं। मैं और जेमिमा (रोड्रिग्स) भी नेट में गेंदबाजी करते हैं।’

शेफाली ने कहा, ‘इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी गेंदबाजी करते हैं। क्रिकेट एक अलग तरह का खेल है। इसमें आपको कभी यह पता नहीं होता कि टीम को कब आपकी जरूरत पड़ जाए। इसलिए हम सभी को इसके लिए तैयार रहना होगा।’

शेफाली की नाबाद 69 रन की पारी भारत में उनके करियर का टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर है।

ये भी पढ़ें:शेफाली का कैसे हुआ इतना ह्रदय परिवर्तन? प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद बताई वजह

भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन उसकी फील्डिंग अच्छी नहीं रही है। शेफाली ने कहा कि अगले साल इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम खेल के इस महत्वपूर्ण विभाग में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘प्रत्येक खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि अगले साल टी20 विश्व कप है और इसलिए हम छोटी-छोटी चीजों पर भी ध्यान दे रहे हैं। हम फील्डिंग पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने खेल में लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।’

शेफाली ने बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा के अपने दूसरे अंतरराष्ट्रीय मैच में अपना पहला विकेट लेने पर खुशी व्यक्त की।

उन्होंने कहा, ‘वह उतनी खुश नहीं थी, लेकिन हम सब उसके लिए बहुत खुश थे। वह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है और आत्मविश्वास से भरी दिख रही है।’

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Shafali Verma Indian Women Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |