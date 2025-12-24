अमोल सर हमेशा खिलाड़ियों से कहते हैं कि सभी गेंदबाजी के लिए तैयार रहें: शेफाली वर्मा

संक्षेप: भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने टीम में हर तरह की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहने पर जोर देते हुए कहा कि मुख्य कोच अमोल मजूमदार प्रत्येक खिलाड़ी से गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि सभी बल्लेबाज नियमित रूप से नेट पर गेंदबाजी करते हैं।

शेफाली ने 34 गेंदों में 69 रन बनाकर मंगलवार को विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को सात विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत से भारत ने पांच मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली।

शेफाली ने मैच के बाद संवाददाताओं से गेंदबाजी के विकल्पों पर चर्चा करते हुए कहा, ‘मैं अपने बारे में बात करूंगी। मुझे गेंदबाजी करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि जब हम फील्डिंग करते-करते ऊब जाते हैं, तो हमें गेंदबाजी करने का मौका मिलता है। इस तरह हम टीम के लिए और अधिक योगदान दे पाते हैं।’

उन्होंने कहा, ‘अमोल सर हमेशा खिलाड़ियों से कहते हैं कि कोई भी गेंदबाजी कर सकता है और सभी को तैयार रहना चाहिए। हम सभी नेट में लगातार गेंदबाजी करते रहते हैं। हम इसके लिए तैयारी करते हैं। हम सभी गेंदबाजी करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। स्मृति (मंधाना) दीदी भी ऐसा करती हैं। मैं और जेमिमा (रोड्रिग्स) भी नेट में गेंदबाजी करते हैं।’

शेफाली ने कहा, ‘इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी गेंदबाजी करते हैं। क्रिकेट एक अलग तरह का खेल है। इसमें आपको कभी यह पता नहीं होता कि टीम को कब आपकी जरूरत पड़ जाए। इसलिए हम सभी को इसके लिए तैयार रहना होगा।’

शेफाली की नाबाद 69 रन की पारी भारत में उनके करियर का टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर है।

भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन उसकी फील्डिंग अच्छी नहीं रही है। शेफाली ने कहा कि अगले साल इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम खेल के इस महत्वपूर्ण विभाग में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘प्रत्येक खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि अगले साल टी20 विश्व कप है और इसलिए हम छोटी-छोटी चीजों पर भी ध्यान दे रहे हैं। हम फील्डिंग पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने खेल में लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।’

शेफाली ने बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा के अपने दूसरे अंतरराष्ट्रीय मैच में अपना पहला विकेट लेने पर खुशी व्यक्त की।