अमित मिश्रा ने फाइनल से पहले पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, कहा- वे हमारे आस-पास भी नहीं

अमित मिश्रा का मानना है कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम सिर्फ बातचीत में ही बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि सोच, रणनीति, बल्लेबाजी या गेंदबाजी के मामले में वे हमारे आस-पास भी नहीं हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 03:11 PM
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में लगातार 6 मुकाबले जीते हैं। भारत का खिताबी मुकाबले में पलड़ा भारी लग रहा है क्योंकि भारतीय टीम ने पाकिस्तान को लीग स्टेज और फिर सुपर फोर में करारी शिकस्त दी। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच शुरू होने से पहले दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था, इस मैच को लेकर काफी चर्चा है और मैदान पर खिलाड़ियों के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले पूर्व स्पिनर अमित मिश्रा ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के लिए खतरा नहीं है।

अमित मिश्रा ने एएनआई से कहा, ''मुझे नहीं लगता। उनके पास क्वालिटी नहीं है। क्रिकेट में बहुत अंतर हैं। उन्हें भारत के खिलाफ मुकाबला जीतने के लिए कई विभागों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उन्हें दबाव झेलना होगा। कई पहलुओं में भारत उनसे आगे है। भारत को अपनी फील्डिंग में सुधार करने की जरूरत है। भारत हर मैच में तीन से चार कैच छोड़ रहा है। ऐसा कम ही होता है कि बहुत सारे कैच छोड़ने के बाद आप मैच जीत जाएं। आपको टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसी टीम को छोटी टीम नहीं समझना चाहिए।''

उन्होंने आगे कहा, ‘’इससे पहले, मैं कह सकता था कि वे गेंदबाजी में चुनौती पेश कर सकते हैं, खासकर अभिषेक द्वारा राउफ और शाहीन के खिलाफ बल्लेबाजी करने के बाद। वे सिर्फ बातचीत में ही बेहतर हैं। सोच, रणनीति, बल्लेबाजी या गेंदबाजी के मामले में वे हमारे आस-पास भी नहीं हैं। क्रिकेट के मामले में, उनके पास हमारा कोई जवाब नहीं है।"

भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का आखिरी लीग मुकाबला शुक्रवार को खेला गया, जिसमें भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया। भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में लगातार छठी जीत दर्ज की । शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा के टूर्नामेंट में तीसरे अर्धशतक की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर 20 ओवर में पांच विकेट पर 202 रन बनाए।

जवाब में निसांका के शतक की मदद से श्रीलंका ने जीत की ओर लगभग कदम रख दिया था। हर्षित राणा के आखिरी ओवर में उसे 12 रन और आखिरी गेंद पर तीन रन चाहिये थे जिस पर दासुन शनाका दो ही रन ले पाये और मैच सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर पूरी तरह से अर्शदीप के नाम रहा जिन्होंने पांच गेंद में दो रन देकर दो विकेट लिए। भारत को तीन रन का लक्ष्य मिला जो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर हासिल कर लिया।

