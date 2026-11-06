अमीर जंगू की धवन-जायसवाल के धमाकेदार क्लब में एंट्री, दुनिया में 5 प्लेयर्स ही कर पाए हैं ऐसा
वेस्टइंडीज के अमीर जंगू ने बांग्लादेश के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट के पहले दिन शतक ठोका। इस शतक के साथ उन्होंने यशस्वी जायसवाल और शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों के साथ एक खास लिस्ट में अपनी जगह बनाई है।
बांग्लादेश वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट सिलहट में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बोर्ड पर लगाए। अमीर जंगू ने इस दौरान शतक जड़ा। वह दिन का खेल खत्म होने तक 111 रन बनाकर नाबाद रहे। अपने इस शतक के साथ अमीर जंगू ने वेस्टइंडीज के लिए इतिहास रचा। वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट में पहली 10 पारियों में 2-2 शतक जड़ने वाले वेस्टइंडीज के पहले बल्लेबाज बने। अपने इस शतक के दम पर उन्होंने शिखर धवन और यशस्वी जायसवाल के स्पेशल क्लब में भी अपनी जगह बनाई। दुनिया में अभी तक यह कमाल सिर्फ 5 ही बल्लेबाज कर पाए हैं। आइए एक नजर इस पूरी लिस्ट पर डालते हैं-
टेस्ट और वनडे में पहली 10 पारियों में कम से कम 2 शतक
टेस्ट और वनडे में पहली 10 पारियों में आज तक सिर्फ 5 ही बल्लेबाजों ने 2-2 शतक लगाए हैं। ऐसा कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी इंग्लैंड के एनिड बेकवेल थे। फिर इसके बाद इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के फिलिप ह्यूज ने अपनी जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया के साथ ह्यूज का करियर काफी छोटा ही रहा, उन्होंने 26 टेस्ट और 25 वनडे मुकाबले ही खेले, दोनों फॉर्मेट में उनका औसत 30 पार का रहा। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए और कमाल कर सकते थे, मगर क्रिकेट के मैदान पर दर्दनाक हादसे में उनकी जान चली गई। भारत की तरफ से इस लिस्ट में पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के साथ यशस्वी जायसवाल मौजूद हैं। दोनों लेफ्टी बल्लेबाजों ने टेस्ट और वनडे की पहली 10 पारियों में 2-2 शतक लगाए थे।
टेस्ट और ODI दोनों में अपनी पहली दस पारियों में दो या उससे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी:
एनिड बेकवेल (ENG)
फिलिप ह्यूजेस (AUS)
शिखर धवन (IND)
यशस्वी जायसवाल (IND)
इंग्लैंड के खिलाफ़ शतक (ENG)
अमीर जंगू ने वेस्टइंडीज को मुश्किल से निकाला
ढाका में दो मैच की इस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 8 विकेट से जीतकर यहां आ रही वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज ने मात्र 27 रन पर ही 3 विकेट खो दिए थे। तब नंबर-5 पर बैटिंग करने उतरे अमीर जंगू ने पारी को संभाला और दिन का खेल खत्म होने तक टीम को 200 के पार पहुंचाया। जंगू 111 रन बनाकर नाबाद हैं। उनका साथ जस्टिन ग्रेव्स 35 रन बनाकर दे रहे हैं। इससे पहले केविन विकम ने 61 रन बनाकर जंगू का भरपूर साथ दिया था।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें