आमिर जंगू ने ठोका दोहरा शतक, एक और बल्लेबाज 6 रन से चूका; वेस्टइंडीज ने बना दिए 626 रन
वेस्टइंडीज के बल्लेबाज आमिर जंगू ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दोहरा शतक ठोका है, जबकि एक और बल्लेबाज डबल सेंचुरी जड़ने से सिर्फ 6 रन से चूक गया। वेस्टइंडीज ने 626 रन बना दिए और पारी घोषित कर दी।
वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने मेहमान टीम श्रीलंका की हालत खराब कर दी है। कैरेबियाई टीम के एक बल्लेबाज ने दोहरा शतक जड़ा है, जबकि एक बल्लेबाज डबल सेंचुरी जड़ने से चूक गया। पहली पारी में वेस्टइंडीज ने 626 रन बना दिए और पारी घोषित कर दी। अब श्रीलंका की टीम पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि श्रीलंका ने पहली पारी में 308 रन ही बनाए थे। बढ़त की खाई को पाटने में ही उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि 300 से ज्यादा रन से वे पिछड़े हुए हैं।
इस मैच की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 308 रन बना सकी। पहली पारी में 120 रन कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने बनाए, जबकि 54 रनों की पारी दिनेश चांदीमल ने खेली। 43 रन सोनल दिनुशा ने बनाए। वेस्टइंडीज के लिए 3 विकेट जस्टिन ग्रीव्स ने निकाले, जबकि दो-दो विकेट केमार रोच, अल्जारी जोसेफ और शमर जोसेफ को मिले। एक विकेट जेयडेन सील्स ने निकाला।
वहीं, जब वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरी तो ठीकठाक शुरुआत मेजबानों को मिली। इस दौरान आमिर जंगू ने 373 गेंदों में 19 चौके और 3 छक्कों की मदद से 233 रन बना दिए, जो कि उनका पहला दोहरा शतक टेस्ट क्रिकेट में है। वहीं, कप्तान रोस्टन चेज डबल सेंचुरी जड़ने से चूक गए। उन्होंने 324 गेंदों में 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से 194 रन बनाए और वे सोनल दिनुशा की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने कैरेबियाई टीम के लिए अर्धशतक भी नहीं जड़ा। 39 रन जॉन कैम्पबेल ने बनाए।
वेस्टइंडीज को मिली है विशाल बढ़त
श्रीलंका के खिलाफ वेस्टइंडीज को पहली पारी के आधार पर 318 रनों की बढ़त मिली है। इस तरह श्रीलंका के सामने पहले तो चुनौती यही होगी कि 318 या इससे ज्यादा रन बनाकर पारी की हार को टाला जाए। अगर टीम जल्दी आउट हो जाती है तो पारी और रनों के अंतर से मुकाबला हार जाएगी। इस मैच के तीन दिनों के खेल का समापन हो गया है। श्रीलंका ने दूसरी पारी में एक विकेट भी खो दिया है। ऐसे में आगे की राह उनके लिए आसान नहीं होने वाली है। हालातों को देखकर कहा जा सकता है कि श्रीलंका को पारी से हार मिलेगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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