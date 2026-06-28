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वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के बीच हुई 401 रनों की साझेदारी, टेस्ट क्रिकेट में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के बीच 401 रनों की साझेदारी हुई। इससे टेस्ट क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले कभी भी छठे विकेट या इससे नीचे के बल्लेबाजों के बीच 400 या इससे ज्यादा रन की साझेदारी नहीं हुई थी।

वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के बीच हुई 401 रनों की साझेदारी, टेस्ट क्रिकेट में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के दो बल्लेबाजों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कैरेबियाई टीम के कप्तान रोस्टन चेज ने श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने वाले आमिर जंगू के साथ मिलकर टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास लिख दिया है। आमिर जंगू और रोस्टन चेज के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में छठे विकेट या इससे नीचे के विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। दोनों ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 401 रनों की साझेदारी की और एक नई उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली।

आमिर जंगू ने तो फिर भी दोहरा शतक जड़ दिया, लेकिन कप्तान रोस्टन चेज दोहरे शतक से जरा से चूक गए। वे 194 रनों पर जाकर नर्वस 190 का शिकार हो गए। हालांकि, तब तक दोनों ने मिलकर 400 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर ली थी। टेस्ट क्रिकेट के 100 साल से भी ज्यादा के इतिहास में कोई भी छठे विकेट या इससे नीचे के लिए इतनी बड़ी साझेदारी नहीं कर पाया है। इससे पहले 399 रनों की साझेदारी करने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरेस्टो के नाम दर्ज था।

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स्टोक्स और बेयरेस्टो ने मिलकर 2016 में केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 399 रन बनाए थे। यह टेस्ट क्रिकेट की छठे विकेट या इससे नीचे के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड था, जो अब 2026 में 10 साल के बाद आकर टूट चुका है। स्टोक्स और बेयरेस्टो के बीच भी छठे विकेट के लिए इतनी बड़ी साझेदारी हुई थी। ऐसे में पहली बार इतने निचले क्रम पर आकर 400+ की साझेदारी दो बल्लेबाजों के बीच हुई है। आमिर जंगू ने 233 रनों की पारी खेली, जबकि 194 रन रोस्टन चेज के बल्ले से आए। कोई अन्य बल्लेबाज अर्धशतक भी नहीं जड़ सका।

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वेस्टइइंडीज के लिए टेस्ट में दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी

इसके अलावा वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट में यह दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। 446 रनों की साझेदारी इससे पहले कॉनराड हंटे और गैरी सोबर्स के बीच हुई थी, जो वेस्टइंडीज के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है, लेकिन दूसरे नंबर पर जंदू और चेज का नाम आ गया है, जो अभी तक 399 रनों की साझेदारी का गैरी सोबर्स और वॉरेल के बीच थी। इस मैच में श्रीलंका के खिलाफ 626 रन बनाकर वेस्टइंडीज ने पारी घोषित कर दी थी। इस तरह अब श्रीलंका पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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