T20 वर्ल्ड कप के दौरान दिखा रहे थे नखरे, अब ICC से गुहार क्यों लगा रहे BCB के बर्खास्त चीफ अमीनुल इस्लाम?

अभी ज्यादा समय नहीं हुए जब टी20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल आईसीसी को नखरे दिखा रहे थे। अब वक्त ऐसा बदला कि वही अमीनुल अब आईसीसी से गुहार लगा रहे हैं। गुहार खुद को बचाने की। गुहार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की शुचिता बचाने की।

अभी ज्यादा समय नहीं हुए जब टी20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल आईसीसी को नखरे दिखा रहे थे। अब वक्त ऐसा बदला कि वही अमीनुल अब आईसीसी से गुहार लगा रहे हैं। गुहार खुद को बचाने की। गुहार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की शुचिता बचाने की। क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अमीनुल इस्लाम ने आईसीसी को चिट्ठी लिखी है। आंख दिखाने वाले तेवर ढीले पड़ चुके हैं और लेटर की भाषा याचना की है। विनती की है। गुहार की है।

तब तो सरकारी निर्देश का राग गाकर ICC को आंख दिखाया इस साल जनवरी-फरवरी में अमीनुल इस्लाम बांग्लादेश के भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलने की जिद पर अड़े थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बार-बार अपील करती रही, लेकिन अमीनुल बार-बार यही पैंतरा चलते थे कि बांग्लादेश की सरकार नहीं चाहती कि टीम भारत में वर्ल्ड कप के मैच खेले। लिहाजा श्रीलंका में मैच कराया जाए। तब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुआई में कट्टरपंथियों की कठपुतली अंतरिम सरकार थी।

आखिरकार अमीनुल की जिद की वजह से बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने से महरूम हो गई। उसकी जगह पर स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में एंट्री मिल गई। अब विडंबना देखिए। तब अमीनुल इस्लाम ने सरकार की सह पर आईसीसी को आंख दिखाने की कोशिश की, अब वही अमीनुल इस्लाम आईसीसी से गुहार लगा रहे कि बीसीबी को बांग्लादेश सरकार के कथित हस्तक्षेप से बचाइए।

अब उसी आईसीसी से लगा रहे गुहार अमीनुल इस्लाम अगर चाहे होते तो बांग्लादेश की टीम टी20 विश्व कप खेलने से वंचित नहीं हुई होती। लेकिन तब उन्होंने भारत-विरोधी भावनाओं को भड़काने में लगी मोहम्मद यूनुस की अगुआई वाली अंतरिम सरकार की हां में हां मिलाना उचित समझा था। अब बांग्लादेश की नई चुनी हुई सरकार में नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल यानी राष्ट्रीय खेल परिषद ने जब उन्हें बीसीबी चीफ के पद से बर्खास्त कर दिया है तब वह आईसीसी से मदद की गुहार लगा रहे हैं।

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक यह सामने आया है कि अमीनुल इस्लाम ने आईसीसी को खत लिखकर कहा है कि उन्हें बीसीबी चीफ के पद से हटाया जाना अवैध है। उन्होंने क्रिकेट से सर्वोच्च संस्था से दखल देने की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमीनुल इस्लाम के खत में क्या-क्या लिखा है, वो पूरी तरह ठीक से अभी पता नहीं चला है। लेकिन आईसीसी के एक मौजूदा डायरेक्टर ने इस बात पर हैरानी जताई है कि अब अमीनुल बांग्लादेशी सरकार की कार्रवाई से बचाव में आईसीसी को ढाल बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं।

बर्खास्तगी के बाद ICC को लिखा खत आईसीसी के एक डायरेक्टर को रिपोर्ट में कोट करते हुए लिखा गया है, ‘यह हैरान करने वाला है कि यह वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है जिसने हाल में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भारत में नहीं खेलने की वजह के तौर पर बांग्लादेश सरकार के निर्देशों का हवाला दिया था। आईसीसी का सदस्य देश होने के नाते उसे इसकी बातों को मानना चाहिए था लेकिन तब आईसीसी का पूरी तरह अपमान किया। अब वही अपनी ही सरकार के निर्देश पर हो रही जांच से बचने के लिए आईसीसी और उसके संविधान के तहत संरक्षण की मांग कर रहे हैं।’

मंगलवार को NSC ने अमीनुल को किया था बर्खास्त इससे पहले मंगलवार को बांग्लादेश की राष्ट्रीय खेल परिषद (NSC) ने बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल को बर्खास्त कर दिया था। इतना ही नहीं, बीसीबी चुनाव में कथित धांधली की वजह से चुने हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी भंग कर दिया गया है। अब 90 दिनों के भीतर बीसीबी का नए सिरे से चुनाव होगा। तब तक बोर्ड के कामकाज को संभालने के लिए एक 11 सदस्यों वाली एक एड-हॉक कमिटी का गठन किया गया है। इसका प्रमुख बांग्लादेश के दिग्गज क्रिकेटर रहे और पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को बनाया गया है।

खुद के खिलाफ कार्रवाई को अवैध बता रहे अमीनुल अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने खुद को बीसीबी चीफ के पद से हटाए जाने के बाद बयान जारी कर इस कार्रवाई पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था, 'हम अपने चुने हुए बोर्ड की शुचिता की रक्षा के लिए आईसीसी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं। एड-हॉक कमिटी अवैध है। जांच रिपोर्ट अवैध है। 6 अक्टूबर 2025 हुए (बीसीबी के) चुनाव की वैधता पर सरकार सवाल नहीं उठा सकती क्योंकि वे चुनाव एक तीन सदस्यीय निष्पक्ष आयोग के द्वारा कराए गए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक वरिष्ठ सीआईडी अफसर शामिल थे।'