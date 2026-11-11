'मैं टी ब्रेक के बाद बॉल टेम्परिंग करता था', ख्वाजा के दावे के बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने कबूला ‘गुनाह’
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टुअर्ट मैकगिल ने बॉल से छेड़छाड़ करने की बात कबूल की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 47 इंटरनेशनल मैच खेले। वह 2008 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा द्वारा सैंडपेपर (रेगमाल) कांड पर किए गए दावे से लोग हैरान है। उन्होंने कहा कि 2018 में जब साउथ अफ्रीका के दौरे पर गेंद से छेड़छाड़ की गई थी तो टीम के सभी सदस्यों को सैंडपेपर का उपयोग करने की जानकारी थी। ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में इसका खुलासा किया है। ख्वाजा के दावे के बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टुअर्ट मैकगिल ने ‘गुनाह’ कबूला है। उन्होंने कहा कि वह टी ब्रेक के बाद बॉल टेम्परिंग (गेंद से छेड़छाड़) करते थे। मैकगिल ने 1998 से 2008 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए 44 टेस्ट और तीन वनडे मैच खेले।
'मैं अंगूठे पर सैंडपेपर का टुकड़ा चिपकाता था'
पूर्व स्पिनर मैकगिल ने फैनेटिक्स टीवी के यूट्यूब शो में स्टीव ओकीफ और मोइसेस हेनरिक्स के साथ बातचीत के दौरान कहा, ''मैं सैंडपेपर का एक छोटा टुकड़ा काटकर अपने अंगूठे पर टेप से चिपका लेता था। यह किसी बड़े 'ग्लोबल चीटिंग स्कैम' का हिस्सा नहीं था। मैं बस यह देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि क्या होगा और क्या यह काम करेगा। और, यह काम करता है (हंसते हुए)। जब आप ग्राउंड पर चल रहे होते थे, तो अंपायर बॉल को बाउंड्री के तकरीबन 20 मीटर ऊपर रख देते थे और उसे वहीं छोड़ देते थे और आप मैदान पर दौड़कर आते थे, उसे उठाते थे और मैदान पर चले जाते थे। मैं अपने अंगूठे पर सैंडपेपर का एक छोटा-सा चौकोर टुकड़ा टेप से चिपका लेता था। टी ब्रेक के बाद गेंद उठाता और उसे बुरी तरह खुरच देता। फिर सैंडपेपर निकालकर फेंक देता था। सिवाय गेंद पर खरोंच के किसी को पता भी नहीं चलता था कि मैंने ऐसा किया है।''
'ऐसे में मुझे इसे लेकर बुरा महसूस नहीं होता'
55 वर्षीय मैकगिल ने बताया कि उनके करियर के दौरान बॉल टेम्परिंग आम थी। उन्होंने एक बार अपनी पैंट पर सैंडपेपर का एक टुकड़ा सिल दिया था। यहां तक उनकी टीम मैच की बॉल को फ्रीजर में रख देती थी ताकि यह पता चल सके कि इसका खेल पर क्या असर पड़ेगा। मैकगिल ने कहा, ''संभव है कि (टेस्ट क्रिकेट के शुरुआती दिनों से) गेंद से छेड़छाड़ होती आ रही हो, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करना होता है, है ना? और जब हमें पता होता है कि हर कोई ऐसा कर रहा है, तो हमें यह इतना गलत भी नहीं लगता। उदाहरण के तौर पर अगर मैं साउथ अफ्रीका के विरुद्ध खेल रहा हूं तो मुझे पता है कि उन्होंने भी वही सब किया है, जो मैंने किया है। ऐसे में मुझे इसे लेकर बुरा महसूस नहीं होता।''
ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ियों पर गिरी थी गाज
2018 में बॉल टेम्परिंग का मामला केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दौरान सामने आया, जब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट को सैंडपेपर का इस्तेमाल करके गेंद की स्थिति बदलने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और उपकप्तान डेविड वॉर्नर पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि बैनक्रॉफ्ट को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से नौ महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था।
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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