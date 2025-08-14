amid growing speculations about cricket future Virat Kohli is sweating it out for the Australia tour इधर भविष्य को लेकर लग रहीं अटकलें, उधर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बहा रहे पसीना, Cricket Hindi News - Hindustan
अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर लगातार लग रहीं अटकलों के बीच विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें वह गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच नईम अमीन के साथ ट्रेनिंग करते दिख रहे हैं।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 11:16 AM
विराट कोहली और रोहित शर्मा के क्रिकेट भविष्य को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। सवाल उठ रहे हैं। अटकलें तक लग रहीं कि हो सकता है दोनों जल्द ही वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे क्योंकि विश्व कप 2027 में है और तब तक वे खेल पाएंगे भी या नहीं। इन तमाम अटकलों और चर्चाओं से बेपरवाह दोनों दिग्गज अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी में जुट गए हैं। रोहित शर्मा टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच अभिषेक नायर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब विराट कोहली ने भी साफ-साफ संकेत दे दिए हैं कि उनकी नजर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है।

विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका फोकस अब सिर्फ वनडे पर है। दोनों की नजर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में खेलने और भारत को चैंपियन बनाने पर है। फिलहाल दोनों अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियों में लगे हैं।

विराट कोहली ने अपनी तैयारी का संकेत देते हुए हाल ही में एक इनडोर नेट सेशन की तस्वीर पोस्ट की थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें वह गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच नईम अमीन के साथ ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने उसके साथ लिखा, ‘भाई, मुझे हिट के साथ मदद करने के लिए शुक्रिया। आपको देखना हमेशा प्यारा होता है।’

बाद में विराट कोहली का पैरोडी अकाउंट चलाने वाले एक फैन पेज ने भी उसी तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा कि किंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे की तैयारी कर रहे हैं। उस पोस्ट को विराट कोहली ने लाइक भी किया।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में वनडे सीरीज है। 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलने वाली उस सीरीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि वे अपने पसंदीदा सुपर स्टार्स को लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम 3 वनडे और 5 टी20 मुकाबले खेलेगी।

Virat Kohli Rohit Sharma
