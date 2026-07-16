एक T20 मैच में पहली बार लगे इतने छक्के, MLC में ध्वस्त हुआ IPL का हैरतअंंगेज रिकॉर्ड
Most sixes in a T20 Match: वॉशिंगटन फ्रीडम बनाम एमआई न्यूयॉर्क एलिमिनेटर मैच में जमकर छक्कों की बरसात हुई। मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है।
Most sixes in a T20 Match: टी20 क्रिकेट में नया इतिहास रचा गया है। पहली बार एक टी20 मैच में 50 प्लस छक्के लगे हैं। यह कमाल अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2026 में वॉशिंगटन फ्रीडम बनाम एमआई न्यूयॉर्क एलिमिनेटर मैच में हुआ। ओकलैंड के मैदान पर दोनों टीमों ने कुल 51 छक्के लगाए। एमआई न्यूयॉर्क ने 29 और वॉशिंगटन फ्रीडम ने 22 सिक्स ठोके। एमएलसी में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का हैरतअंगेज रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ है। आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) मैच में 42 सिक्स मारे गए थे। आईपीएल के बाद 2024 में ही कैरिबियन प्रीमियर लीग (CPL) में भी ऐसा हुआ। गुयाना अमेजन वॉरियर्स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स मैच में 42 सिक्स जमाए गए थे।
वॉशिंगटन ने चेज किया ऐतिहासिक टारगेट
एमआई न्यूयॉर्क एमएलसी में एक पारी में सर्वाधिक छक्के मारने वाली टीम बन गई है। उसने 2025 में वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स द्वारा लगाए गए 28 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। हालांकि, स्टीव स्मिथ की अगुवाई वाली वॉशिंगटन फ्रीडम ने ऐतिहासिक टारगेट चेज करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की। निकोलस पूरन (33 गेंदों में 106, 5 चौके और 13 सिक्स) के शतक के दम पर एमआई न्यूयॉर्क ने 9 विकेट पर 266 रन बनाए। जवाब में वॉशिंगटन फ्रीडम ने 18.4 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 270 रन जुटाए। यह टी20 मैच में चेज किया गया सबसे बड़ा टारगेट है। वॉशिंगटन फ्रीडम ने पंजाब किंग्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड धराशायी किया। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रनों के टारगेट चेज किया था।
एक टी20 मैच में पहली बार तीन शतक
वॉशिंगटन फ्रीडम के लिए कप्तान स्मिथ (48 गेंदों में नाबाद 110, सात चौके और 9 छक्के) और प्लेयर ऑफ द मैच एंड्रीज गौस (51 गेंदों में 132, 10 चौके और 12 छक्के) ने दमदार शतकीय पारी खेली। यह पहला मौका है जब किसी टी20 मैच में तीन अलग-अलग खिलाड़ियों ने शतक लगाए। टी20 मैचों में दो शतक लगाने का कारनामा 55 बार हो चुका है सामने आ चुका है। यह टी20 की एक पारी में दो शतक लगने का 16वां और एमएलसी में पहला मामला है। गौस और स्मिथ ने तीसर विकेट के लिए 241 रनों की साझेदारी की। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। दोनों ने आईपीएल 2016 में 'गुजरात लायंस' के खिलाफ 'रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु' के लिए विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने दूसरे विकेट के लिए हुई 229 रनों की साझेदारी का रिकॉर्ड तोड़ा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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