इस भारतीय के नाम दर्ज हुआ List-A के इतिहास का सबसे शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड, CSK से है नाता!

पुडुचेरी के कप्तान अमन खान जिन्हें इस बार आईपीएल 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है, उनके नाम लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। उन्होंने 10 ओवर के कोटे में सबसे ज्यादा रन खर्चे हैं।

Dec 30, 2025 05:52 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लिमिटेड ओवर क्रिकेट में गेंदबाजों की तो खूब कुटाई होती है, मगर हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में एक भारतीय गेंदबाज की इतनी कुटाई हुई कि उसके नाम लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। यह रिकॉर्ड है एक पारी में सबसे ज्यादा रन खर्च करने का। पुडुचेरी के कप्तान अमन खान जिन्हें इस बार आईपीएल 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है, उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में झरखंड के खिलाफ 10 ओवर में 123 रन खर्ज डाले। यह लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास में किसी गेंदबाज द्वारा एक पारी में खर्चे गए सबसे ज्यादा रन है। इस लिस्ट में उन्होंने एक भारतीय को ही पछाड़ा है, जिसने विजय हजारे के इसी सीजन में 9 ओवर में 116 रन खर्च किए थे।

कुमार कुशाग्र के शतक और अनुकूल रॉय के 98 रनों की बदौलत झारखंड ने अहमदाबाद में 7 विकेट पर 368 रन बनाए। पुडुचेरी के गेंदबाजों में, अमन उन तीन गेंदबाजों में से एक थे जिन्होंने अपने पूरे दस ओवर फेंके, लेकिन उनका इकॉनमी रेट 12.3 रहा।

लिस्ट A मैच में सबसे ज्यादा रन देने का पिछला रिकॉर्ड अरुणाचल प्रदेश के तेज गेंदबाज मिबोम मोसु के नाम था, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में बिहार के खिलाफ 9 ओवर में 116 रन दिए थे। उस मैच वैभव सूर्यवंशी ने 190 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी।

बात अमन खान के करियर की करें तो, अमन ने 2021 में मुंबई के लिए लिस्ट ए में डेब्यू किया, जिसके बाद वह पुडुचेरी चले गए। हाल ही में, उन्हें IPL 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 40 लाख रुपये में खरीदा है। इससे पहले उन्होंने 2023 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व किया था, और 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए IPL में डेब्यू किया था।

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
