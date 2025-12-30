इस भारतीय के नाम दर्ज हुआ List-A के इतिहास का सबसे शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड, CSK से है नाता!

संक्षेप: पुडुचेरी के कप्तान अमन खान जिन्हें इस बार आईपीएल 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है, उनके नाम लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। उन्होंने 10 ओवर के कोटे में सबसे ज्यादा रन खर्चे हैं।

लिमिटेड ओवर क्रिकेट में गेंदबाजों की तो खूब कुटाई होती है, मगर हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में एक भारतीय गेंदबाज की इतनी कुटाई हुई कि उसके नाम लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। यह रिकॉर्ड है एक पारी में सबसे ज्यादा रन खर्च करने का। पुडुचेरी के कप्तान अमन खान जिन्हें इस बार आईपीएल 2026 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है, उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में झरखंड के खिलाफ 10 ओवर में 123 रन खर्ज डाले। यह लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास में किसी गेंदबाज द्वारा एक पारी में खर्चे गए सबसे ज्यादा रन है। इस लिस्ट में उन्होंने एक भारतीय को ही पछाड़ा है, जिसने विजय हजारे के इसी सीजन में 9 ओवर में 116 रन खर्च किए थे।

कुमार कुशाग्र के शतक और अनुकूल रॉय के 98 रनों की बदौलत झारखंड ने अहमदाबाद में 7 विकेट पर 368 रन बनाए। पुडुचेरी के गेंदबाजों में, अमन उन तीन गेंदबाजों में से एक थे जिन्होंने अपने पूरे दस ओवर फेंके, लेकिन उनका इकॉनमी रेट 12.3 रहा।

लिस्ट A मैच में सबसे ज्यादा रन देने का पिछला रिकॉर्ड अरुणाचल प्रदेश के तेज गेंदबाज मिबोम मोसु के नाम था, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में बिहार के खिलाफ 9 ओवर में 116 रन दिए थे। उस मैच वैभव सूर्यवंशी ने 190 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी।