भारत में टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे अल्जारी जोसेफ, वेस्टइंडीज ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण सोमवार को भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए, जिससे टीम को एक और झटका लगा है। बारबडोस के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेडियाह ब्लेड्स को दो अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाली दो मैच की सीरीज के लिए जोसेफ की जगह टीम में शामिल किया गया है। ब्लेड्स ने अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है।

क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) ने बयान में कहा, ‘‘अल्जारी जोसेफ पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। असहजता की शिकायत के बाद स्कैन से पता चला कि पहले ठीक हो चुकी पीठ के निचले हिस्से की चोट फिर उभर आई है।’’ बयान के अनुसार, ‘‘नेपाल के खिलाफ मौजूदा सीरीज के बाद होने वाले दो टेस्ट मैच के लिए कवर के तौर पर वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में खेल चुके जेडियाह ब्लेड्स को टीम में शामिल किया गया है।’’

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने कहा कि अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने पूर्व निर्धारित ‘चिकित्सा प्रक्रिया’ से गुजरने के लिए भारत में टीम में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।सीडब्ल्यूआई ने कहा, ‘‘जेसन होल्डर ने एक पूर्व नियोजित चिकित्सा प्रक्रिया का हवाला देते हुए श्रृंखला के लिए जोसेफ के विकल्प के रूप में चयन से इनकार कर दिया है।’’ गौरतलब है कि तेज गेंदबाज शेमार जोसेफ भी चोट के कारण भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे। उनकी जगह ऑलराउंडर जोहान लेन को टीम में शामिल किया गया जिन्हें डेब्यू का इंतजार है।