Alyssa Healy says Australia will have to negotiate the spin challenge throughout the World Cup भारत-श्रीलंका में होने वाले विश्व कप के दौरान क्या होगी सबसे बड़ी चुनौती? हीली ने बताया, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Alyssa Healy says Australia will have to negotiate the spin challenge throughout the World Cup

भारत-श्रीलंका में होने वाले विश्व कप के दौरान क्या होगी सबसे बड़ी चुनौती? हीली ने बताया

ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज एलिसा हीली का मानना है कि आगामी विश्व कप में बीच के ओवरों में स्पिन का ही दबदबा रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी टीमों को इस चुनौती से निपटना होगा।

Himanshu Singh BhashaSun, 17 Aug 2025 05:53 PM
share Share
Follow Us on
भारत-श्रीलंका में होने वाले विश्व कप के दौरान क्या होगी सबसे बड़ी चुनौती? हीली ने बताया

ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी खिलाड़ी एलिसा हीली ने माना है कि रिकॉर्ड आठवीं बार विश्व कप जीतने के लिए उनकी टीम को भारतीय उपमहाद्वीप में स्पिन गेंदबाजों की चुनौती से बड़े पैमाने पर निपटना होगा। महिला विश्व कप का आयोजन अगले महीने भारत और श्रीलंका में होगा। इस विश्व कप में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज पर सबकी निगाहें होंगी।

हीली ने भारत ए के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ए का प्रतिनिधित्व करते हुए तीन मैचों की सीरीज के आखिरी वनडे में नाबाद 137 रन की पारी के साथ लय में वापसी की। उनकी इस पारी से टीम सांत्वना जीत दर्ज करने में सफल रही। ऑस्ट्रेलिया ए इस सीरीज को 1-2 से हार गया लेकिन हीली ने सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हुए सबसे ज्यादा रन बनाये।

हीली ने सीरीज के दूसरे मैच में भी 91 रन की पारी खेली थी। वह अनुभवी स्पिनरों से सजी भारत ए के गेंदबाजों से निपटने में काफी सफल रहीं।। भारत ए की टीम में राधा यादव, मिन्नु मणि, तनुजा कंवर और प्रेमा रावत जैसी स्पिनर शामिल थीं। प्रेमा तीसरे वनडे की अंतिम एकादश का हिस्सा नहीं थी।

ये भी पढ़ें:बाबर आजम की क्यों हो गई पाकिस्तान टीम से छुट्टी? कोच माइक हेसन ने खोल दी पोल

हीली ने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा, ‘‘भारत ए की इस की टीम में स्पिनरों की भरमार है। हमें आगामी विश्व कप में भी इसी तरह की टीमों का सामना करना पड़ेगा। वहां भी बीच के ओवरों में स्पिन का ही दबदबा रहेगा।’’ ऑस्ट्रेलिया ए ने रविवार को भारत ए की पारी में 217 रन पर समेटने के बाद महज 28 ओवर में एक विकेट विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

हीली ने सलामी बल्लेबाज तहलिया विलसन (51 गेंद में 59 रन) के साथ महज 16.1 ओवर में 137 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई।

Australia Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |