Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Alyssa Healy is unable to erase the grief of losing to India in the World Cup semi final now she has broken her silence
एलिसा हीली नहीं मिटा पा रही भारत से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मिली हार का गम, अब तोड़ी चु्प्पी

संक्षेप: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई चैंपियन टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में 339 रनों के रिकॉर्ड टारगेट को चेज करते हुए 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखाया था। जेमिमा रोड्रिग्स ने इस मैच में शानदार शतक जड़ा था।

Fri, 7 Nov 2025 10:23 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत के हाथों मिली हार का गम ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली मिटा नहीं पा रही है। इसका खुलासा हाल ही में उन्होंने किया है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई चैंपियन टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में 339 रनों के रिकॉर्ड टारगेट को चेज करते हुए 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखाया था। जेमिमा रोड्रिग्स ने इस मैच में शानदार शतक जड़ा था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जहां उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराकर पहला वुमेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीता।

विलो टॉक क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए एलिसा हीली ने कहा कि उन्हें अपनी टीम के अभियान पर गर्व है, लेकिन भारत के खिलाफ हार का गम वे नहीं मिटा पा रही हैं।

उन्होंने कहा, "मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बेहतर हो जाऊंगी। हमने सात हफ्तों में वाकई बेहतरीन क्रिकेट खेला, लेकिन भारत की बाधा पार नहीं कर पाए। यह निराशाजनक है, लेकिन मैं इस बात को लेकर उत्साहित हूं कि यह टीम अगले चक्र में क्या कर सकती है।"

हीली ने स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन बनाने के बावजूद, टीम ने कुछ रन कम बनाए थे। उन्होंने कहा, "मुझे सच में लगा था कि हमने थोड़े कम रन बनाए। जब पेज (एलिस पेरी) और फोएबे बल्लेबाजी कर रही थीं, तो हम 350 से ज्यादा रन बनाने की उम्मीद कर रहे थे। अगर हम वहां और जोर लगाते तो फर्क पड़ता"

उन्होंने आगे कहा, "हर कोई योगदान दे रहा था, हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ खेल रहा था, और नॉकआउट मैच में हमारी आधी रात बिलकुल खराब रही। यह दुखद है कि हमारे पास दिखाने के लिए कोई ट्रॉफी नहीं है।"

हीली ने यह भी बताया कि डीवाई पाटिल स्टेडियम की परिस्थितियों ने कैसे भूमिका निभाई, यह बताते हुए कि लाल मिट्टी वाली पिच दूधिया रोशनी में अलग तरह से व्यवहार करती है।

उन्होंने कहा, "शुरुआत में विकेट धीमा था, और दूधिया रोशनी में यह आसानी से फिसलने लगा। हम शायद गेंद के साथ तालमेल बिठाने में उतने तेज नहीं थे और अंत में अपनी लेंथ थोड़ी चूक गए। साइटस्क्रीन और लाइट्स के आसपास बहुत कुछ हो रहा था। यह निराशाजनक था। अगर मैं एक मिनट और रुकती, तो हम मैदान छोड़कर वापस आ जाते।"

निराशा के बावजूद, हीली ने भारत के धैर्य की प्रशंसा की और इस जीत को वैश्विक खेल के लिए एक शानदार पल बताया। उन्होंने अंत में कहा, "भारत ने जीत हासिल कर ली, और यह महिला क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। यह बात मुझे कुछ समय तक परेशान करेगी, लेकिन कोई बात नहीं।"

