IPL में मिचेल स्टार्क की उपलब्धता पर भड़कीं पत्नी एलिसा हीली; बोलीं- अगर ऐसा होता तो वह जरूर वहां होता
मिचेल स्टार्क आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स से कब जुड़ेंगे यह सबसे बड़ा सवाल है। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड चोटिल होने के बावजूद अपनी-अपनी टीमों के साथ जुड़ गए हैं। मगर स्टार्क को लेकर कोई अपडेट नहीं है।
मिचेल स्टार्क आईपीएल 2026 का हिस्सा कब बनेंगे? वह कब दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ेंगे? स्टार्क की चोट पर क्या अपडेट है? स्टार्क भारत कब आएंगे…आईपीएल 2026 से पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को लेकर कई सवाल है। अब इन सवालों पर उनकी पत्नी एलिसा हीली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल, एलिसा हीली और उनके कुछ दोस्तों के साथ मिचेल स्टार्क की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें वह गोल्फ सेशन के बाद पोज करते नजर आ रहे हैं। उनकी इस पोस्ट पर आईपीएल फैंस ने जमकर कमेंट किए और पूछा कि स्टार्क अभी तक अपनी आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स के साथ क्यों नहीं जुड़े हैं।
एक फैन ने पूछा कि यह हम दिल्ली कैपिटल्स फैन के साथ बहुत गलत है कि हेज़लवुड और कमिंस चोटिल होने के बावजूद अपनी टीमों के लिए उपलब्ध रहेंगे लेकिन आप नहीं होंगे।
फैंस के इस कमेंट का जवाब देते हुए एलिसा हीली ने लिखा, ‘शायद इसलिए कि वह चोटिल है दोस्त...अगर वह बॉलिंग नहीं कर सकता तो वह कैसे खेलेगा? अगर वह पूरी तरह से फिट होता तो वह वहां होता।’
दिल्ली कैपिटल्स ने मिचेल स्टार्क पर खर्च किए 11.75 करोड़
आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 11.75 करोड़ रुपए की बोली लगाकर मिचेल स्टार्क को अपने स्क्वॉड में शामिल किया था। इससे पहले 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज 24.75 करोड़ में खरीदा था। केकेआर उस सीजन चैंपियन बनी थी।
दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी गेंदबाजी की ज्यादातर रणनीति स्टार्क की रफ्तार और नई गेंद से उनकी काबिलियत के इर्द-गिर्द बनाई थी, और उनकी गैरमौजूदगी ने टीम को अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया है। इस झटके के बावजूद, फ्रेंचाइजी का मानना है कि उसके पास मुकाबला करने के लिए काफी गहराई है, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ नए खिलाड़ी भी शामिल हैं। अब देखना होगा कि स्टार्क कब तक उपलब्ध नहीं होते और उनके बिना दिल्ली कैसा परफॉर्म करती है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें