T20 World Cup से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, मार्च में खेलेंगी आखिरी सीरीज
ICC Women's T20 World Cup 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तान एलिसा हीली ने रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। एलिसा हीली आखिरी बार फरवरी-मार्च में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हुई नजर आएंगी।
ICC Men's T20 World Cup 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अब ICC Women's T20 World Cup 2026 से पहले उनकी पत्नी और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान एलिसा हीली ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। भारत के खिलाफ फरवरी-मार्च में खेली जाने वाली तीनों फॉर्मट की सीरीज से पहले उन्होंने अपने संन्यास का ऐलान किया। वे वनडे सीरीज और टेस्ट मैच में खेलेंगी, लेकिन टी20 टीम से दूर रहेंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को टी20 विश्व कप की तैयारी करनी है।
ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन एलिसा हीली ने कन्फर्म किया कि वह इस साल के T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारी का हवाला देते हुए T20I सीरीज में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगी, लेकिन पर्थ में ODI सीरीज और एक डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन होंगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर इयान हीली की भतीजी एलिसा हीली ने 2010 में 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू किया था। वे न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेली थीं। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए 162 T20I, 126 ODI और 11 टेस्ट कैप के साथ अपने सफर को खत्म करने वाली हैं।
मेग लैनिंग के रिटायरमेंट के बाद एलिसा हीली 2023 में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की फुलटाइम कैप्टन बनी थीं। कप्तान के तौर पर उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड में जाकर 16-0 से मल्टी-फॉर्मेट एशेज में इंग्लैंड का सूपड़ा साफ किया था। हीली की लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया की टीम 2024 विमेंस T20 वर्ल्ड कप और 2025 विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंची। भारत के खिलाफ पिछले साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हार मिली थी।
वुमेंस क्रिकेट में सबसे खतरनाक विकेटकीपर बैटर के तौर पर एलिसा हीली को जाना जाता है। वह आठ ICC वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों (छह T20 और दो ODI) का हिस्सा रही हैं। हीली के नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हैं, जिसमें वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा निजी स्कोर और विमेंस T20I में किसी विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का शिकार करना शामिल है। वह 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की मेंबर भी थीं।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक, हीली ने कहा, "यह मिली-जुली फीलिंग्स के साथ है कि आने वाली इंडिया सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरी आखिरी सीरीज होगी। मुझे अब भी अपने देश के लिए खेलना पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि इतने लंबे समय से मुझे जो कॉम्पिटिटिव एज मिला है, वह अब पहले जैसा नहीं रहा। टाइमिंग सही लग रही है। मैं इस साल T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाऊंगी और टीम के पास तैयारी के लिए कम समय होने की वजह से, मैं इंडिया के खिलाफ T20 का हिस्सा नहीं रहूंगी, लेकिन मैं अपने कैलेंडर की सबसे बड़ी सीरीज़ में से एक में घर पर ODI और टेस्ट टीमों की कप्तानी करके अपना करियर खत्म करने के लिए एक्साइटेड हूं।"