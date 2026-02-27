होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
GOD's Plan के साथ रिंकू सिंह के करियर को DAD's Plan ने लगाए चारचांद, कोई नहीं पूरी कर सकता उनकी कमी

Feb 27, 2026 12:23 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का निधन आज यानी शुक्रवार, 27 फरवरी को तड़के 5 बजे हुआ। खानचंद सिंह ने 58 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली, वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे।

GOD's Plan Baby…क्रिकेटर रिंकू सिंह के मुंह से आपने कई बार यह शब्द सुने होंगे। क्रिकेट के मैदान पर जब भी उन्हें कामयाबी मिलती थी तो वह इसे हमेशा भगवान की योजना बताते थे। मगर भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद मेहनत करना जानते हैं। यूपी के अलीगढ़ गांव से आने वाले रिंकू सिंह ने अपने करियर में खूब मेहनत की, बचपन से ही क्रिकेट का शौक रखने वाले रिंकू सिंह लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने आईपीएल 2023 के दौरान गुजरात टाइटंस के यश दयाल को लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को अविश्वसनीय जीत दिलाई। रिंकू सिंह के करियर को यहां से उड़ान मिली, मगर इससे पहले रिंकू सिंह की मेहनत और उनके पिता खानचंद के बलिदान की कम ही बात होती है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे।

रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का निधन आज यानी शुक्रवार, 27 फरवरी को तड़के 5 बजे हुआ। खानचंद सिंह ने 58 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली, वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। काफी समय से ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। अस्पताल के चिकित्सकों ने यह जानकारी दी।

ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के प्रवक्ता डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह लिवर के कैंसर से जूझ रहे थे। हाल में उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद 21 फरवरी से वह अस्पताल में ही भर्ती थे। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली वेंटिलेटर पर रखा गया था और आज तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली।

रिंकू सिंह जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम का साथ छोड़ पिता से मिलने पहुंचे थे, मगर मैच से पहले वह वापस चेन्नई लौट गए थे। हालांकि उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलने का मौका नहीं मिला।

रिंकू सिंह के करियर के पीछे पिता खानचंद का सर्घर्ष

भारत के ज्यादातर खिलाड़ी मुश्किल बैकग्राउंड से आते हैं और रिंकू भी अलग नहीं हैं। इसलिए एक भारतीय खिलाड़ी के लिए अपने परिवार वालों का सपोर्ट होना और भी जरूरी है। पैसे की कमी के कारण, अक्सर कई लोग अपने सपने छोड़ देते हैं ताकि वे जो भी छोटी-मोटी नौकरी मिल जाए और जो भी थोड़ा-बहुत पैसा कमा सकें, उससे अपने मुश्किल परिवारों को सपोर्ट कर सकें। रिंकू खुशकिस्मत थे कि उन्हें अपने पिता का सपोर्ट मिला। खानचंद के काम में बहुत मेहनत लगती थी। वह इंडियन ऑयल की कुकिंग गैस कंपनी इंडेन के लिए काम करते थे। वह दिन-रात LPG सिलेंडर डिलीवर करते थे। रिंकू के भारत के क्रिकेटर के तौर पर नाम कमाने के बाद भी, खानचंद काम करते रहे।

जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, तो आप अक्सर काम करते रहते हैं। असल में, रिंकू ने उनसे कई बार काम बंद करने के लिए कहा, लेकिन खानचंद ने कभी अपने बेटे की बात नहीं मानी। आखिरकार, कुछ समय पहले जब उन्हें लिवर कैंसर का पता चला तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। शुक्रवार सुबह ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के यथार्थ हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली।

रिंकू सिंह 6 भाई-बहनों में तीसरे नंबर के हैं। उनके पिता को मिले गैस एजेंसी के दो कमरों के मकान में पूरा परिवार पला-बढ़ा। रिंकू को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। पिता खानचंद पूरे दिन कंधों पर सिलिंडर ढोकर जो कमाते थे, उसमें से ही रिंकू के लिए गेंद, बल्ला आदि सामान लाकर देते थे। कोच मसूद जफर अमीनी ने बताया कि पिता, रिंकू सिंह के क्रिकेट में शौक को देखते हुए अलीगढ़ के अहिल्याबाई होल्कर स्टेडियम में लेकर आए। जहां तैयारी करते हुए रिंकू सिंह ने अंडर 16 खेला। डीपीएस के वर्ल्ड कप में रिंकू को बतौर आमंत्रित खिलाड़ी खिलाया गया, जहां रिंकू ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द सीरिज हासिल की। इसके बाद रिंकू अंडर 19 यूपी खेला, फिर रणजी और फिर आईपीएल में अपना जलवा दिखाया।

रिंकू सिंह फिलहाल भारतीय टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा हैं। वह अपने पिता के लिए जरूर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतना चाहेंगे।

