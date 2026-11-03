India vs Pakistan वर्ल्ड कप मैच के लिए फैंस हुए क्रेजी, ICC के पास पहुंची 84 लाख टिकटों की रिक्वेस्ट
World Cup 2027 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए कितना क्रेज है, ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईसीसी को इस मैच के टिकटों के लिए करीब 84 लाख रिक्वेस्ट मिले हैं।
Cricket World Cup 2027 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक लीग मैच होना है, जो रविवार 10 अक्टूबर 2027 को शेड्यूल है। इसके अलावा भी भारत और पाकिस्तान की टक्कर आगे के दौर में या फिर नॉकआउट स्टेज में हो सकती है। हालांकि, इससे पहले इस लीग मैच के लिए फैंस में कितना क्रेज है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस महामुकाबले के लिए करीब 84 लाख आवेदन टिकटों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को मिले हैं।
आईसीसी ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि वर्ल्ड कप 2027 के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए 83 लाख 97 हजार 294 रिक्वेस्ट बैलट टिकट के लिए मिली हैं। हैरानी की बात यह है कि जोहानिसबर्ग के वांडर्स स्टेडियम में यह मैच होना है, जिसकी दर्शक क्षमता ही कुल 34 हजार है। दर्शकों की क्षमता से 246 गुना ज्यादा लोगों ने इस मैच को स्टेडियम में बैठकर देखने में दिलचस्पी दिखाई है। हर बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए टिकटों के लिए मारामारी होती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही क्रेज देखने को मिला है।
वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान के बीच जोहानिसबर्ग में 34 हजार की दर्शक क्षमता वाले वांडरर्स स्टेडियम में लीग मैच होगा और इसी मैदान पर 21 नवंबर 2027 को फाइनल आयोजित होगा। खिताबी मैच के लिए करीब 8 मिलियन लोगों ने टिकटों की अर्जी दी है, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से भी कम है। 79 लाख 944 लोगों ने फाइनल देखने के लिए रिक्वेस्ट आईसीसी से टिकटों के लिए की है।
7 अक्टूबर 2027 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला वर्ल्ड कप में खेला जाएगा, जो वर्ल्ड कप 2023 के फाइनलिस्ट थे। हालांकि, इंडिया बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले मैचों में से एक है और पैसे के हिसाब से सबसे फायदेमंद भी आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के लिए यही है। भले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब कोई मुकाबला नजर नहीं आता, क्योंकि मैच एकतरफा अंदाज में भारत जीतता आ रहा है। बावजूद इसके इंडिया-पाकिस्तान मैच के लिए लोग उत्साहित रहते हैं।
पाकिस्तान को आखिरी बार भारत के खिलाफ जीत एशिया कप 2022 में मिली थी। वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारा है, जबकि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ एक बार पाकिस्तान को जीत मिली है। भारत और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और एक क्वालिफायर के साथ एक ग्रुप में रखा गया है जबकि इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और एक और क्वालिफायर के साथ दूसरे ग्रुप में हैं। दोनों ग्रुप से टॉप तीन-तीन टीमें सुपर 7 स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी, जबकि दोनों ग्रुप की टॉप फोर्थ टीम भी अगले राउंड में जाएगी। वहां से टॉप चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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